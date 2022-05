Os estragos gerados pelo ciclone Yakecan

Na última terça-feira (17), o ciclone Yakecan chegou ao sul do Brasil, com ventos de até 120 km/h atingindo essa região brasileira. Embora já esteja se afastando do Brasil, o ciclone deixou rastros e estragos para trás.

A expressão Yakecan significa “som do céu” em tupi-guarani, e o ciclone foi categorizado como subtropical (ou seja, quente na superfície e frio em altitudes maiores) pela Marinha brasileira. Trata-se do quarto ciclone tropical ou subtropical a se aproximar tanto do Brasil no século XXI, sendo que os outros três o fizeram em 2004, 2010 e 2021.

Como resultado do ciclone, aulas foram suspensas, postes foram derrubados, casas desabaram e centenas de milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica no sul do país. Em algumas cidades, até mesmo serviços de saúde foram suspensos. Houve inclusive o tombamento de um caminhão e o destelhamento de prédios e residências.

Neste momento, Yakecan já se afastou do Brasil, mas o alerta segue aceso na costa, já que um dos efeitos de sua passagem por aqui certamente será a geração de ondas de até cinco metros nas praias. Agora, o olho da tempestade já está no mar, um pouco mais longe da região sulista.