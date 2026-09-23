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Ciência

O muro recém descoberto em Paris que pode confirmar o marco zero da cidade

Escavação de um hospital na Île de la Cité encontrou o que pode ser um dos primeiros muros de Paris

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 15h57
Sítio arqueológico com paredes de pedra e terra exposta, sustentado por três toras de madeira horizontais. No fundo, um buraco escuro e um bloco de pedra.
Além de ter 20 metros de largura, muro é formado por rochas e madeira (Simon Wolfhart/AFP)
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No coração de Paris, no meio do Rio Sena, uma ilha se destaca na paisagem. Dentro da Île de la Cité, destaca-se a Catedral de Notre Dame, um dos principais pontos turísticos da cidade. Ao lado dela reside um dos hospitais mais antigos da capital francesa, o Hôtel-Dieu, e foi durante obras de escavação do hospital que os trabalhadores descobriram o que, segundo arqueólogos e o Ministério da Cultura francês, pode ser a construção mais antiga dos primeiros povos a habitarem a região hoje conhecida como Paris. 

Durante a formação da cidade francesa, a tribo Parisii foi a responsável por construir os assentamentos que formaram o que hoje é a Île de la Cité, maior e principal ilha do curso do Sena. À época, Paris era chamada de Lutécia, e o povo que havia construído a fortificação fazia parte da Gália, região habitada por tribos celtas que foi ocupada pelos romanos e absorvida pelo Império. 

Registro histórico

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A primeira menção histórica de Lutécia acontece na série de livros escrita pelo general romano Júlio César, as Guerras Gálicas, literatura em que ele descreve o processo de guerra e conquista da região da Gália durante a ocupação romana. De acordo com as páginas escritas por ele, Lutécia ficava em uma ilha no rio Sena, descrição vaga que deu luz a várias teorias sobre sua localização original.

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Parte das teorias dentro da arqueologia indicavam que, em vez da ilha conhecida como a Île de la Cité, Lutécia ficaria na região de Nanterre, parte oeste da capital francesa. A descoberta desta quarta-feira, 23, pode mudar o que se conhece como a história da cidade. Os arqueólogos responsáveis pela escavação e o ministério francês acreditam que a parede, formada por 20 metros de largura de pedra e madeira, é parte das muralhas que cercavam e formavam Lutécia.

A parede também conta com traços de fogo, o que pode confirmar um dos relatos de Júlio César em sua série de livros. Nas passagens, o político romano relata como o povo da Gália teria ateado fogo a sua cidade, Lutécia, antes da batalha contra os romanos. De acordo com o informado pelo ministério francês, ferramentas de datação de carbono mostraram que as partes queimadas correspondem ao período em que a Batalha de Lutécia aconteceu. 

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Em comunicado, a ministra da cultura francesa, Catherine Pégard, declarou que “podemos estar de frente a uma das mais importantes descobertas para a compreensão da Lutécia da Gália. A cautela científica requer que verifiquemos sua função e cronologia, mas a convergência de evidências é particularmente notável”. 

(com AFP)

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