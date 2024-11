O estresse deixa seus cabelos brancos? Veja o que diz a ciência

Quando começamos a ter cabelos brancos depende muito da genética.

Seus primeiros fios grisalhos geralmente se manifestam entre os 20 e os 50 anos. Nos homens, eles costumam começar a aparecer nas têmporas e costeletas. Nas mulheres, costumam surgir na linha do cabelo, especialmente na frente.

A aceleração do aparecimento dos fios brancos costuma acontecer entre os 50 e 60 anos. Mas será que algo que fazemos acelera esse processo? E há algo que possamos fazer para desacelerá-lo?

Provavelmente você já ouviu falar que arrancar fios, tingir o cabelo e estresse podem fazer com que ele fique branco – e que ruivos não ficam grisalhos. Veja o que a ciência diz.

O que dá cor ao cabelo?

Cada fio de cabelo é produzido por um folículo piloso, uma abertura semelhante a um túnel que sai da sua pele. Os folículos contêm dois tipos diferentes de células-tronco:

Queratinócitos, que produzem queratina , a proteína que forma e regenera os fios de cabelo.

Melanócitos, que produzem melanina , o pigmento que dá cor ao cabelo e à pele.

Existem dois tipos principais de melanina que determinam a cor do cabelo. A eumelanina é um pigmento preto-marrom, e a feomelanina é um pigmento vermelho-amarelo.

A quantidade dos diferentes pigmentos determina a cor do cabelo. Cabelos pretos e castanhos têm principalmente eumelanina, cabelos ruivos têm mais feomelanina, e cabelos loiros têm apenas uma pequena quantidade de ambos.

Então, o que faz nosso cabelo ficar branco?

À medida que envelhecemos, é normal que as células fiquem menos ativas. No folículo piloso, isso significa que as células-tronco produzem menos melanina – o que torna o cabelo grisalho – e menos queratina, causando o afinamento e a queda do cabelo. Com a produção reduzida de melanina, há menos pigmento para dar cor ao cabelo. O cabelo grisalho tem muito pouca melanina, enquanto o cabelo branco não tem nenhuma.

O cabelo sem pigmento parece grisalho, branco ou prateado porque a luz reflete na queratina, que tem uma cor amarelo-pálido.

O cabelo grisalho é mais grosso, mais áspero e mais rígido do que o cabelo com pigmento. Isso ocorre porque o formato do folículo piloso se torna irregular à medida que as células-tronco mudam com a idade.

Curiosamente, o cabelo grisalho também cresce mais rápido do que o cabelo pigmentado, mas usa mais energia no processo.

O estresse pode deixar o cabelo branco?

Sim, o estresse pode fazer o cabelo ficar branco. Isso acontece quando o estresse oxidativo danifica os folículos e células-tronco do cabelo, impedindo-os de produzir melanina.

O estresse oxidativo acontece quando há um desequilíbrio entre muitos radicais livres prejudiciais e poucas substâncias antioxidantes protetoras no corpo. Ele pode ser causado por estresse psicológico ou emocional, bem como por doenças autoimunes.

Fatores ambientais, como exposição aos raios UV e poluição, além do tabagismo e alguns medicamentos, também podem ter um papel no envelhecimento dos fios.

Os melanócitos são mais suscetíveis a danos do que os queratinócitos devido às etapas complexas que envolvem a produção de melanina. Isso explica por que o envelhecimento e o estresse geralmente causam o branqueamento do cabelo antes da queda. Cientistas conseguiram associar seções menos pigmentadas de um fio de cabelo a eventos estressantes na vida de uma pessoa. Em indivíduos mais jovens, cujas células-tronco ainda produziam melanina, a cor voltou ao cabelo após o evento estressante passar.

4 ideias populares sobre cabelos brancos – e o que a ciência diz sobre elas

1- Arrancar um fio branco faz crescer mais no lugar?

Não. Quando você arranca um fio, pode notar uma pequena bolinha na ponta que estava presa ao couro cabeludo. Esse é o bulbo, a raiz do fio que cresce a partir do folículo piloso.

Arrancar um fio remove a raiz do folículo, mas o folículo em si, que é a abertura na pele, não pode ser arrancado. Cada folículo piloso só pode crescer um único fio.

É possível que arrancar fios com frequência possa fazer o cabelo ficar branco mais cedo, se as células que produzem melanina forem danificadas ou se esgotarem devido ao excesso de crescimento.

2- Meu cabelo pode ficar branco da noite para o dia?



A lenda diz que o cabelo de Maria Antonieta ficou completamente branco na noite antes da rainha francesa enfrentar a guilhotina – mas isso é um mito.

A melanina nos fios de cabelo é quimicamente estável, o que significa que não pode se transformar instantaneamente. O estresse psicológico agudo afeta rapidamente as células-tronco dos melanócitos em camundongos. Mas o efeito não aparece imediatamente. Em vez disso, o cabelo branco se torna visível à medida que o fio cresce – a uma taxa de cerca de 1 cm por mês. Continua após a publicidade Nem todo cabelo está na fase de crescimento ao mesmo tempo, o que significa que ele não pode ficar branco ao mesmo tempo. 3- Tingir o cabelo faz ele ficar branco mais rápido? Isso depende do tipo de tinta. Tinturas temporárias e semipermanentes não devem causar branqueamento precoce, pois apenas revestem o fio sem alterar sua estrutura. Mas os produtos permanentes causam uma reação química no cabelo, usando um agente oxidante como o peróxido de hidrogênio. O acúmulo de peróxido de hidrogênio e outros produtos químicos da tinta no folículo piloso podem danificar os melanócitos e queratinócitos, o que pode causar o branqueamento e a queda do cabelo. 4- É verdade que ruivos não ficam grisalhos? Pessoas com cabelos ruivos também perdem melanina à medida que envelhecem, mas de maneira diferente daqueles com cabelos pretos ou castanhos. Isso ocorre porque os pigmentos vermelho-amarelo e preto-marrom são quimicamente diferentes. Produzir o pigmento preto-marrom (eumelanina) é mais complexo e requer mais energia, o que o torna mais suscetível a danos. Produzir o pigmento vermelho-amarelo (feomelanina) causa menos estresse oxidativo e é mais simples. Isso significa que é mais fácil para as células-tronco continuarem a produzir feomelanina, mesmo que reduzam sua atividade com o envelhecimento. Com o passar da idade, o cabelo ruivo tende a desbotar para um tom loiro acobreado e branco prateado. A cor grisalha é devida à menor atividade de eumelanina, sendo mais comum em pessoas com cabelos pretos e castanhos. Sua genética determina quando você começará a ter cabelos brancos. Mas talvez você possa evitar o branqueamento precoce mantendo-se saudável, reduzindo o estresse e evitando o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e a exposição aos raios UV. Manter uma alimentação saudável também pode ajudar, pois as vitaminas B12, cobre, ferro, cálcio e zinco influenciam a produção de melanina e a pigmentação do cabelo. Este artigo foi publicado em The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.