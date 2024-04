De Mazatlán, no México, eclipse total cruza EUA até o Canadá; acompanhe

O eclipse total do sol, que ocorre nesta segunda, 8, no hemisfério norte, chegou à cidade de Mazatlán, no México, às 15h10 — horário brasileiro. Durante uma hora e 39 minutos, o fenômeno se movimentará em direção ao Canadá, percorrendo uma estreita faixa que cruza os Estados Unidos. A Nasa faz a transmissão do fenômeno pelo seu site.

“É um momento único, em que três corpos celestes se alinham, o sol, a lua e a Terra”, disse o administrador-geral da Nasa, Bill Nelson. “Tem um efeito profundo no nosso planeta. E é também uma oportunidade de estudar um desses corpos, o sol.”

Milhões de pessoas que vivem ou estão ao longo de um estreito caminho percorrido por essa sombra momentânea podem simplesmente olhar para o céu e vislumbrar o dia transformar-se em crepúsculo, quando a lua encobre a estrela do sistema solar.

São quinze estados americanos, três mexicanos e quatro províncias canadenses, em uma faixa de 13 000 quilômetros de comprimento e 185 quilômetros de extensão. Ainda assim, quem não pode viajar até esses locais, pode testemunhá-lo de forma indireta.