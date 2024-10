Novos pandas chegam ao Zoológico Nacional de Washington, nos EUA

O Zoológico Nacional de Washington, nos Estados Unidos, está dando as boas-vindas a dois novos pandas gigantes, marcando o fim de um período de 11 meses sem os animais. Os pandas, chamados Bao Li (vigor precioso, na tradução do mandarim) e Qing Bao (tesouro verde), chegaram ao novo lar nesta terça-feira, 15, oriundos de uma instalação de pesquisa em Dujiangyan, China.

Este novo par de pandas de três anos faz parte de um novo acordo de 10 anos entre os EUA e a China. Sua chegada ocupa uma lacuna deixada com a partida dos pandas anteriores do zoológico – Mei Xiang, Tian Tian e seu filhote Xiao Qi Ji – que retornaram ao território chinês no ano passado.

A jornada dos pandas incluiu alimentos especialmente preparados, como pão de milho, bambu e cenouras. Ao chegarem ao Aeroporto Internacional de Dulles, eles foram transportados para o Zoológico Nacional. No entanto, o público vai ter que esperar um longo período devido aos requisitos de quarentena e aclimatação.

Diplomacia

Isto ocorre após preocupações sobre o futuro das trocas de pandas em meio a tensões diplomáticas entre os EUA e a China. No entanto, a declaração do presidente chinês Xi Jinping em novembro passado expressando o desejo de continuar esses programas levou a um otimismo renovado.

O Zoológico Nacional estava se preparando para este momento, tendo lançado uma reforma multimilionária de seu recinto de pandas. A chegada foi anunciada em maio pela diretora do zoológico Brandie Smith e pela primeira-dama, Jill Biden.

Embora os termos exatos do novo acordo permaneçam obscuros, acordos anteriores envolviam um pagamento de 1 milhão de dólares por ano, por urso, ao governo chinês. Filhotes nascidos no exterior geralmente retornam à China antes de completarem quatro anos.

Os pandas são um símbolo de Washington, D.C. desde 1972, quando o primeiro par chegou após a visita do presidente Nixon à China. Sua presença contribuiu significativamente para as relações diplomáticas, turismo e esforços de conservação.

O acordo atual visa focar na prevenção de doenças, tratamento e proteção dos habitats dos pandas. Espera-se que essa parceria renovada não apenas contribua para a conservação dos pandas, mas também ajude a estabilizar as relações mais amplas entre os EUA e a China.