Nasa enviará a primeira mulher indígena à Estação Espacial Internacional

Pela primeira vez, a Nasa enviará ao espaço uma mulher indígena norte-americana. A astronauta Nicole Aunapu Mann será a comandante da missão Crew-5, que levará outros três astronautas à Estação Espacial Internacional por um período de seis meses. A viagem está programada para o dia 29 de setembro, e a missão fará cerca de 250 experimentos científicos que poderão ajudar em futuros projetos de exploração espacial.

“É muito empolgante”, afirmou Mann ao jornal Indian Country Today. “É importante comunicarmos esse feito à nossa comunidade, para que outras crianças indígenas percebam que algumas das barreiras que existiam antes estão começando a ser quebradas”, disse ela. Cada astronauta tem direito a levar 1,2 kg de itens pessoais, e Mann levará um apanhador de sonhos, um presente que recebeu de sua mãe quando era pequena. Para os povos originários norte-americanos, os apanhadores de sonhos oferecem proteção e são um símbolo de união.

Nicole Mann é membro da nação Wailacki das tribos indígenas Round Valley, do norte do estado da Califórnia. Nasceu em 1977 em Petaluma e estudou engenharia mecânica na Universidade de Stanford. Se tornou coronel da Marinha americana e pilotou diversas aeronaves de combate em missões no Iraque e no Afeganistão. Recebeu seis medalhas por seu serviço às forças armadas dos Estados Unidos.

Ela também pode fazer parte da equipe que voltará a participar de missões tripuladas à Lua. Em 2020, foi selecionada para fazer parte dos astronautas selecionados para o programa Artemis.

Além de Mann, a missão conta com pelo piloto Josh Cassada, pela cosmonauta russa Anna Kikina e por Koichi Wakata, astronauta da Agência de Exploração Espacial do Japão.

Antes de Mann, John Herrington, membro da nação Chickasaw se tornou o primeiro indígena norte-americano a voar ao espaço durante uma viagem de 13 dias. Em sua bagagem, levou a bandeira de sua nação e uma tradicional flauta.