Missão europeia para as luas de Júpiter será lançada nesta quinta

Descobrir se há vida fora da Terra ou se é possível para os seres humanos viverem em um outro planeta são os desafios mais importantes da astronomia. Nesta quinta-feira, 13, a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) dará mais um passo em direção à essa resposta. Às 9h15, no horário de Brasília, o foguete Ariane 5 partirá da estação de lançamento na Guiana Francesa, rumo a Júpiter, para explorar três das luas do planeta: Ganimedes, Calisto e Europa.

Nos Estados Unidos, a Nasa também está interessada no maior planeta do sistema solar.Em outubro de 2024, a agência americana também planeja lançar uma espaçonave robótica chamada Europa Clipper para estudar os satélites naturais jovianos.

A missão Juice, como foi chamada, viajará oito anos até chegar às proximidades do gigante gasoso, onde orbitará as três luas de gelo. O objetivo será caracterizar os mares sob as superfícies congeladas e entender como a atmosfera e o campo magnético de Júpiter interagem com os seus satélites naturais.

“Júpiter é, na realidade, uma versão miniaturizada do sistema solar”, afirmou Olivier Witasse, cientista do projeto Juice, em conferência de imprensa realizada no último dia 6. “Entender melhor Júpiter é a chave para entender o nosso próprio sistema solar, como foi formado, como evoluiu ao longo do tempo e também para entender outros sistemas.”

A longa viagem será desafiadora e, para se completar, precisará da ajuda de outros corpos celestes no meio do caminho. Antes de chegar ao gigante, o Ariane 5 deve passar pela Lua terrestre e por Vênus, cujas gravidades ajudarão a gerar propulsão para o restante da viagem. Ao fim da missão, a sonda realizará uma queda controlada em Ganimedes, a maior lua do sistema solar.

Essa será a primeira vez que um veículo humano orbitará satélites naturais de outros planetas. Esse estudo permitirá uma melhor compreensão acerca da possibilidade de haver vida fora da Terra, da dinâmica de gigantes gasosos e do funcionamento do sistema solar. O lançamento poderá ser acompanhado pelo YouTube.

