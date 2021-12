Menor que a Terra e denso como Mercúrio, planeta GJ 367 b é descoberto

Com tamanho semelhante ao de Marte e composição parecida com a de Mercúrio, o exoplaneta GJ 367 b é o mais recente astro catalogado a partir da descoberta de pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Localizado a 31 anos-luz de distância do Sol, o GJ 367 b é um das dúzias de planetas de período ultracurto recentemente identificados por astrônomos. São chamados assim os astros que completam uma volta ao redor da estrela que orbitam em menos de 24 horas – ou pouco menos de 8 horas, no caso do novo exoplaneta.

Com aproximadamente metade da massa da Terra, o rochoso GJ 367 b é composto principalmente por ferro e níquel. Por conta da proximidade com a estrela GJ 367, a superfície do exoplaneta atinge temperaturas de mais de 1500 °C, quase suficiente para derreter o metal.

Os resultados acabaram de ser publicados na revista Science, mas a descoberta original foi feita em 2019. Os pesquisadores do MIT usaram o telescópio Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), que já identificou 172 dos pouco mais de 4.500 planetas atualmente conhecidos que orbitam outras estrelas além do Sol. Outros satélites foram usados para confirmar a existência do GJ 367 b e determinar, com inédita precisão, sua composição. Outros planetas extremamente densos já foram encontrados antes, mas nenhum de tamanho tão pequeno quando este.