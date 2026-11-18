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A Universidade de Harvard repatriou ao Brasil os crânios de dois africanos escravizados, um deles um líder da Revolta dos Malês de 1835. Após quatro anos de negociações, a devolução busca um sepultamento digno e marca um compromisso com a reparação histórica da escravidão. Entenda a história por trás deste marco.

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A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, devolveu ao Brasil os crânios de dois africanos escravizados que integravam o acervo do Museu Peabody de Arqueologia e Etnologia havia quase 200 anos. Um deles pertence a um homem escravizado que participou da Revolta dos Malês, levante ocorrido em Salvador, em 1835. A repatriação foi concluída nesta semana, após quatro anos de negociações entre instituições brasileiras e a universidade.

Os restos chegaram ao país em malas diplomáticas e foram recebidos em cerimônias oficiais na quarta-feira. As tratativas envolveram dois ministérios, duas universidades e o Centro Cultural Islâmico da Bahia, que iniciou o movimento pela devolução do crânio masculino. O objetivo é garantir que ele receba um sepultamento digno, conforme as tradições islâmicas. Por enquanto, esse crânio está sob os cuidados da Universidade Federal da Bahia (UFBA), enquanto o feminino foi encaminhado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Origens

O crânio da mulher foi retirado de uma sepultura nas ruas do Rio de Janeiro e levado aos Estados Unidos em 1860 por Walter Hunnewell, estudante que participava de uma expedição científica na cidade. O masculino teria sido levado em 1835 ou 1836 por Gideon Theodore Snow, diplomata norte-americano que atuou como cônsul em Pernambuco. Ferido durante a Revolta dos Malês, o homem foi encaminhado a um hospital de Salvador, onde morreu.

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O levante ocorreu na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, quando centenas de africanos muçulmanos escravizados se rebelaram contra seus senhores e tentaram tomar Salvador. A organização foi favorecida pelo fato de muitos participantes saberem ler e escrever em árabe, habilidade importante para a leitura do Alcorão e a comunicação entre integrantes do grupo. A rebelião foi reprimida pelas forças policiais, que mataram cerca de 70 pessoas escravizadas.

Uma comissão interna de Harvard identificou 19 indivíduos que provavelmente foram escravizados entre os restos humanos mantidos nos museus da universidade. Além dos dois brasileiros, a lista inclui pessoas de Cuba e da Martinica (parte das Antilhas, no Caribe). O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a devolução representa o compromisso do governo com a memória e a reparação histórica relacionadas à escravidão e ao tráfico transatlântico.

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O Brasil recebeu aproximadamente 5 milhões dos cerca de 12 milhões de africanos sequestrados e transportados à força para as Américas. Foi o principal destino desse comércio e manteve a escravidão por cerca de três séculos e meio, até sua abolição, em 1888. A retirada de restos mortais de africanos por instituições científicas também esteve ligada a teorias racistas e eugenistas que buscavam usar corpos e ossadas para tentar justificar hierarquias raciais.

A repatriação se soma a outros casos de devolução de patrimônio brasileiro mantido no exterior. Em 2024, a Dinamarca devolveu uma capa indígena Tupinambá, confeccionada no século 17 com penas de íbis-escarlate e mantida por cerca de três séculos no Museu Nacional da Dinamarca. Em 2023, o fóssil do dinossauro Ubirajara jubatus também retornou ao país, após décadas no Museu de História Natural de Karlsruhe, na Alemanha.