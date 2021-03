Estudo: Quanto tempo levou para o Vesúvio dizimar Pompeia?

Um novo levantamento sugere que a erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. teria levado apenas 15 minutos para acabar com as vidas dos habitantes de Pompeia. O evento teria gerado uma gigantesca nuvem de cinzas e gases que sufocou a população local.

Estima-se que cerca de duas mil indivíduos tenham falecido em decorrência da erupção vulcânica. Os estudos foram conduzidos pela italiana Universidade de Bari.

De acordo com os cientistas, a nuvem letal teria uma temperatura de mais de cem graus e era composta de gás carbônico, vidro vulcânico, cinzas incandescentes e cloretos. A maioria dos moradores de Pompeia não conseguiu fugir a tempo, sendo que muitos sufocaram em suas próprias camas ou até mesmo nas ruas da cidade.