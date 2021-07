Estudo: Com mindfulness, crianças ganham uma hora de sono à noite

Uma nova pesquisa revelou que crianças de oito a dez anos que participaram de treinos de mindfulness duas vezes por semana passaram a dormir 74 minutos a mais durante a noite. O estudo foi publicado hoje no periódico científico Journal of Clinical Sleep Medicine.

Mil crianças de dois distritos da área da baía de São Francisco (EUA) participaram do estudo. Os jovens foram divididos em dois grupos, conforme o distrito em que estudam. Um deles serviu de grupo de controle, sem acesso a técnicas de mindfulness, enquanto o outro contou com ensinamentos ligados ao mindfulness em suas aulas de educação física na escola.

De acordo com os cientistas envolvidos no trabalho, as horas extra de sono começaram a ser registradas dentro de três meses após o início do treinamento. Além disso, eles constataram que, quanto maior a participação da criança nas técnicas de mindfulness, melhor a qualidade de seu sono.

Entre os 74 minutos de sono ganhos, 24 eram de sono REM, estágio em que as memórias e aprendizados são consolidados no cérebro. O aumento da qualidade do sono é essencial para os desenvolvimentos neuronal, cognitivo e emocional do jovem.