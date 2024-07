Encontrada casa de um dos primeiros proprietários de terra negros dos EUA

Na segunda metade do século XVIII, uma figura servia de grande inspiração para a comunidade negra de uma região dos Estados Unidos conhecida como Nova Inglaterra. Chamado Pompey Mansfield, ele se tornou o primeiro ex-escravizado da localidade a se tornar proprietário de terra – e agora, o local em que ele viveu e reuniu seus pares acaba de ser redescoberto.

Também conhecido como rei Pompey, o homem foi escravizado por um tempo desconhecido pela história. Após sua libertação, ele comprou um pedaço de terra e, por volta de 1762, construiu sua casa, que se tornou um importante ponto de reunião para a comunidade negra local. “O rei Pompey era um líder estimado na comunidade negra, mas a localização da sua propriedade sempre foi um mistério”, diz Kabria Baumgartner, pesquisadora envolvida na escavação e professora de história e estudos africanos da Universidade Northeastern, em comunicado.

Como os historiadores encontraram a casa do rei Pompey?

Por muito tempo pesquisadores tentaram encontrar vestígios da moradia de Pompey Mansfield, mas não tiveram sucesso. Um mapa de 1829, com um pequeno quadrado anotado com o nome do homem, dava pistas de onde estaria, mas as alterações promovidas ao longo do tempo impediram o encontro preciso do local.

Ao comparar os dados com outros documentos históricos e com uma avançada tecnologia de mapeamento remoto utilizando lasers, chamada Lidar, foi possível definir a localização provável da propriedade, nas proximidades do rio Saugus, a pouco mais de 15 quilômetros de Boston. Após as escavações, que envolveram um extenso trabalho de remoção de lixo, cimento e concreto, os pesquisadores encontraram o alicerce de uma construção dos anos 1700s.

A base encontrada sugere que a propriedade foi construída por alguém sem muitos recursos à disposição, já que, diferente das outras moradias da região, ela foi construída com pedras polidas à mão para facilitar o encaixe. “[Todas as evidencias que] apontam para esta ser a casa do rei Pompey são muito convincentes”, diz Baumgartner.

Quem era Pompey Mansfield?

Além de ser uma inspiração para que escravizados buscassem liberdade, rei Pompey ficou famoso por sua liderança. Anualmente, ele reunia negros cativos e libertos em sua propriedade, em um evento marcado por muita festividade. “Sempre fui fascinada pelos momentos fugazes, privados e íntimos, em que os negros podiam ser eles mesmos, desfrutar uns dos outros e estar em comunidade”, diz Baumgartner.

Essas reuniões costumavam acontecer em uma data conhecida como Dia da Eleição dos Negros, quando os membros da comunidade votavam por um líder – chamado de rei – que seria responsável por lidar com questões importantes para o grupo. Pompey foi escolhida diversas vezes para o cargo.

Agora, os pesquisadores, que também contam com integrantes da Universidade de New Hampshire, querem se reunir com o Serviço de Parques Nacionais para transformar o achado em um memorial, onde historias e figuras relacionados ao Dia da Eleição dos Negros também serão expostos.