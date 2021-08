Em Pompeia, antepassado do ‘fast food’ descoberto em 2020 abre ao público

Entre os locais de refeição mais populares da Roma antiga estavam os termopólios, primeira encarnação dos fast foods. Descoberto no fim de 2020, no Parque Arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, um desses estabelecimentos será aberto à visitação pública na quinta-feira, 12.

Os termopólios eram locais onde se serviam bebidas e comidas quentes, conservadas em grandes potes embutidos em um balcão de alvenaria. Embora só em Pompeia existam pelo menos 80 deles, o de Regio V se distingue pela decoração do balcão pintado com imagens de deusas greco-romanas e de animais que provavelmente eram preparados e vendidos no restaurante.

O termopólio de Reggio V passou por uma restauração para garantir a integridade estrutural e também para a preservação das pinturas. O local havia sido identificado pela primeira vez em 2019, quando a varanda do primeiro andar da estrutura foi encontrada. Lá, havia uma pequena parte do balcão.

Os arqueólogos voltaram ao local no fim de 2020, e conseguiram restituir toda a decoração. Nas escavações, foram encontrados ainda restos de comida petrificada, assim como os potes, pratos e os balcões. Os especialistas ainda encontraram esqueletos de dois homens, e os restos mortais de um cachorro.

A abertura do Termopólio da Reggio V é mais uma das série de novidades que Pompeia preparou este ano. Em 19 de julho, foram reabertos a Vila dos Mistérios e o Lupanar, que passaram por uma grande reforma. No dia 26, foram reabertas as domus da Casa dell’Efebo e a do Sirico. Pompeia, Herculano e parte de Torre Anunziata foram destruídas com a erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C.