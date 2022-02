Elon Musk diz que o Starship deve entrar em órbita ainda este ano

Anunciado por Elon Musk em 2019, o foguete reutilizável da SpaceX, Starship, deve fazer seu primeiro voo orbital dentro de um ou dois meses. O bilionário dono da empresa espacial privada fez o anúncio na quinta-feira à noite, no Texas, ao lado do gigantesco veículo de 119 metros de altura. “Vamos tornar isso real!”, disse ele a uma platéia entusiasmada.

A SpaceX está aguardando aprovação da Agência Federal de Aviação (FAA) antes de colocar o Starship em órbita. Musk disse que espera o sinal verde da agência para março e, também, que o foguete esteja pronto para voar até lá. Isso colocaria o lançamento nos próximos dois meses.

Se a FAA exigir mais informações sobre possíveis impactos ambientais ou surgirem ações judiciais, Musk disse que os lançamentos podem ser transferidos para o Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Mas isso atrasaria o primeiro voo em mais de seis meses.

Por enquanto, a ideia é usar a espaçonave para transportar os satélites de Musk, chamados Starlinks, até o espaço. “Provavelmente haverá alguns obstáculos no caminho, mas queremos resolver isso com missões de satélite e missões de teste”, disse ele.

Isso ajudará a preparar o Starship para viagens tripuladas. A NASA planeja usar a Starship totalmente reutilizável para pousar astronautas na Lua já em 2025. Musk, enquanto isso, espera implantar uma frota de Starships para criar uma cidade em Marte, transportando equipamentos e pessoas para lá.

As naves estelares em tamanho real são enormes – mais altas que os foguetes lunares passados ​​e atuais da NASA, com aproximadamente o dobro do impulso de decolagem.

Musk estima que o lançamento de uma espaçonave pode acabar custando menos de US$ 10 milhões – talvez apenas alguns milhões de dólares com uma alta taxa de voos, o que reduziria os preços.

A Starship já tem um cliente particular: o empresário japonês Yusaku Maezawa, que comprou um voo ao redor da lua e planeja levar um grupo de artistas com ele. Musk insinuou que há outros interessados ​​em comprar viagens, dizendo que anúncios futuros estão por vir.

Até agora, a SpaceX contava com seus foguetes Falcon para lançar satélites, astronautas e carga para a Estação Espacial Internacional. Seu primeiro voo privado, comprado por um bilionário, foi em setembro passado. Outro vai acontecer no fim de março, para a estação espacial, com três empresários que estão pagando 55 milhões de dólares cada.