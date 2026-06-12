🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Ciência

El Niño de volta: o que o Brasil pode esperar nos próximos meses

Para o país, isso significa um roteiro já conhecido: seca mais prolongada no Norte e no Nordeste, e chuvas concentradas e potencialmente destrutivas no Sul

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 11h13 | Atualizado em 12 jun 2026, 11h47
Aquecimento do Pacífico Equatorial já ultrapassa 2ºC, com alertas de chuvas e calor extremo
Aquecimento do Pacífico Equatorial já ultrapassa 2ºC, com alertas de chuvas e calor extremo (Divulgação/Divulgação)
Continua após publicidade
El Niño de volta: o que o Brasil pode esperar nos próximos meses Priorize VEJA no Google

O Brasil se prepara para enfrentar os efeitos de mais um ciclo de El Niño. A Agência Nacional para Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA) confirmou, na primeira semana de junho, a presença de condições características do fenômeno no Oceano Pacífico — e as projeções indicam que ele deve se intensificar e permanecer ativo até fevereiro de 2027.

Para o país, isso significa um roteiro já conhecido: seca mais prolongada no Norte e no Nordeste, e chuvas concentradas e potencialmente destrutivas no Sul. O cenário mais recente ficou gravado na memória: em 2024, última ocorrência do fenômeno, o Rio Grande do Sul foi varrido por enchentes históricas que deixaram rastros de destruição por todo o estado.

O El Niño é declarado quando a temperatura média da faixa equatorial do Pacífico — trecho entre a Indonésia e a América Central — supera em pelo menos 0,5°C a média histórica. Na primeira semana de julho, as medições da NOAA registraram 0,7°C acima da média. Mais preocupante: a agência estima em 63% a probabilidade de o aquecimento ultrapassar 2°C acima da média entre novembro de 2026 e fevereiro de 2027, o que configuraria um episódio de alta intensidade.

Siga

Efeitos diretos no Brasil

No Norte e no Nordeste, o El Niño tende a encurtar e enfraquecer a estação chuvosa, aumentando o risco de secas prolongadas — com impacto direto na agricultura familiar, nos reservatórios e no abastecimento de água de grandes centros urbanos.

No Sul, o efeito é oposto e igualmente perigoso: a concentração de chuvas eleva o risco de inundações, deslizamentos e colapso de infraestrutura, com Santa Catarina e Rio Grande do Sul na linha de frente. A tragédia gaúcha de 2024 é o exemplo mais recente — e mais doloroso — desse padrão.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

O professor Ricardo de Camargo, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, alerta para a necessidade de distinguir dois fenômenos distintos ao interpretar esses eventos. “A gente precisa tomar cuidado para não confundir mudança climática com variabilidade climática. Fenômenos como o El Niño fazem parte da variabilidade natural do planeta”, explica.

Continua após a publicidade

Ao mesmo tempo, o pesquisador reconhece o contexto mais amplo: “É importante considerar que a região monitorada é bastante extensa e ela ficando mais quente que o normal é de se esperar que as médias globais de temperatura aumentem, o que aconteceu nesses últimos anos. Também precisamos considerar que os oceanos estão acumulando boa parte desse calor.”

Para Camargo, os critérios adotados pela NOAA são sólidos e refletem pesquisas acadêmicas atuais, com dados coletados na atmosfera, na superfície e por uma ampla rede de boias de profundidade. Contudo, o pesquisador faz uma ressalva importante sobre o contexto político americano: “No entanto, a gente sabe que os pesquisadores desses órgãos federais americanos estão enfrentando restrições do uso de certos termos, que foram meio que banidos pela administração Federal nos Estados Unidos, negacionista quanto à importância das mudanças climáticas.” O professor destaca a existência de outros centros de referência — europeus, japonês e australiano — cujos modelos são igualmente confiáveis.

Continua após a publicidade

Há, porém, uma preocupação que vai além do fenômeno em si. A rede de boias de profundidade que alimenta os modelos de previsão oceânica é mantida quase exclusivamente pelos Estados Unidos — e o governo Trump já sinalizou interesse em desativá-la, tanto no Pacífico quanto no Atlântico. Segundo Camargo, essa perda poderia comprometer consideravelmente a qualidade dos dados disponíveis para todos os centros de monitoramento do mundo, dificultando previsões precisas justamente quando elas mais importam.

A próxima avaliação da NOAA sobre o El Niño está prevista para 9 de julho.

Continua após a publicidade

(Com Agência Brasil)

Publicidade
TAGS:
Agenda Verde
Ambiente
El Niño
Meio ambiente
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).