Eclipse total conclui caminhada do México ao Canadá; veja imagens

Cerca de 45 milhões de pessoas viram o dia virar noite por alguns minutos enquanto a lua bloqueava a visão do sol em cidades ao longo da América do Norte. Esse público se mobilizou em três estados mexicanos, quinze americanos, e quatro províncias canadenses, em uma faixa de 13 000 quilômetros de comprimento e 185 quilômetros de extensão.

Durante quase duas horas, o estreito caminho que vai da costa do Pacífico do México até ao leste do Canadá simplesmente foi coberto por um manto de sombras, quando a lua encobriu a estrela do nosso sistema solar. Relatos dão conta de que houve festa à medida que o céu ficava escuro e a temperatura caia. A seguir, uma seleção de fotos dos melhores momentos do fenômeno.

A maior parte do público que estava na América do Norte, mas não no caminho direto, testemunhou um eclipse parcial, com a lua transformando o sol em um crescente de fogo.

A primeira parada da totalidade deixou as praias cintilantes de Mazatlán na escuridão antes de continuar para nordeste em direção a Eagle Pass, Texas, uma de suas primeiras paradas nos EUA.

Especialistas da Nasa e de diversas universidades foram posicionados ao longo da rota, preparados para lançar foguetes de pesquisa e balões meteorológicos e realizar experimentos. Os sete astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) também ficaram atentos, a 435 quilômetros de altitude.

Os eclipses solares totais acontecem em algum lugar do mundo a cada 11 a 18 meses, mas não costumam cruzar o caminho de milhões de pessoas. Os EUA experimentaram pela última vez em 2017 e não verão novamente um espetáculo de costa a costa até 2045.

Este ano, um eclipse anular, ocorrerá em 2 de outubro e será visível na Argentina e no Chile — no centro-sul do Brasil ele poderá ser observado parcialmente, assim como na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai e na Antártida.