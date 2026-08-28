Eclipse lunar parcial: veja imagens da ‘Lua de Sangue’ pelo mundo

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A parcial ‘Lua de Sangue’ encantou a madrugada de quinta para sexta no Brasil e América Latina. O eclipse lunar parcial deixou o satélite com tons alaranjados, um espetáculo celeste capturado em diversas imagens pelo mundo. Entenda o fenômeno e confira os detalhes desse raro evento astronômico.

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Quem estava acordado na madrugada entre a última quinta-feira, 27 e esta sexta, 28, pôde observar no céu do Brasil a famosa ‘Lua de Sangue’, ao menos em sua formação parcial. Durante a madrugada, a Lua passou por um eclipse lunar parcial, visível para todo o Brasil e América Latina. Ao redor do mundo, diversas imagens surgiram mostrando em detalhes o tom avermelhado que o satélite da Terra recebeu ao “se esconder” atrás do planeta.

O que é o fenômeno

Um eclipse lunar acontece quando a Lua “se esconde” atrás do planeta Terra, enquanto o planeta fica no meio, entre o Sol e o satélite. A luz solar incide diretamente em parte do globo e, do lado de trás, sua sombra cobre a Lua, que se esconde na região. No caso dessa quinta, o eclipse não é total, mas sim parcial. Isso significa que a Lua não será completamente coberta pela umbra — parte mais escura da sombra — do planeta.

O tom avermelhado, característico dos eclipses lunares, acontece em geral nos casos de eclipse lunar total, ou seja, quando a Lua fica completamente dentro da umbra. Na última noite, uma pequena faixa do disco permaneceu apenas na penumbra, o que não garantiu o vermelho forte que pode surgir. Ainda assim, a Lua foi coberta por tons alaranjados e permaneceu dessa forma por algumas horas, até o fim definitivo do fenômeno, já pela manhã de hoje.

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Veja abaixo as melhores imagens do eclipse lunar parcial

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