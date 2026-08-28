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Ciência

Eclipse lunar parcial: veja imagens da ‘Lua de Sangue’ pelo mundo

Fenômeno faz com que a Lua seja coberta por tons avermelhados ao passar pela sombra da Terra

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 18h45 | Atualizado em 28 ago 2026, 19h19
Lua cheia em eclipse, com a parte inferior em tons de vermelho e laranja, e a superior em branco, contra um céu noturno escuro com pequenas estrelas
Lua avistada de Sintra, em Portugal (Henrique Casinhas/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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Quem estava acordado na madrugada entre a última quinta-feira, 27 e esta sexta, 28, pôde observar no céu do Brasil a famosa ‘Lua de Sangue’, ao menos em sua formação parcial. Durante a madrugada, a Lua passou por um eclipse lunar parcial, visível para todo o Brasil e América Latina. Ao redor do mundo, diversas imagens surgiram mostrando em detalhes o tom avermelhado que o satélite da Terra recebeu ao “se esconder” atrás do planeta. 

O que é o fenômeno

Um eclipse lunar acontece quando a Lua “se esconde” atrás do planeta Terra, enquanto o planeta fica no meio, entre o Sol e o satélite. A luz solar incide diretamente em parte do globo e, do lado de trás, sua sombra cobre a Lua, que se esconde na região. No caso dessa quinta, o eclipse não é total, mas sim parcial. Isso significa que a Lua não será completamente coberta pela umbra — parte mais escura da sombra — do planeta. 

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O tom avermelhado, característico dos eclipses lunares, acontece em geral nos casos de eclipse lunar total, ou seja, quando a Lua fica completamente dentro da umbra. Na última noite, uma pequena faixa do disco permaneceu apenas na penumbra, o que não garantiu o vermelho forte que pode surgir. Ainda assim, a Lua foi coberta por tons alaranjados e permaneceu dessa forma por algumas horas, até o fim definitivo do fenômeno, já pela manhã de hoje. 

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Veja abaixo as melhores imagens do eclipse lunar parcial

Lua cheia em eclipse, com tonalidade avermelhada e um brilho intenso na borda direita, contra o céu noturno escuro com pequenas estrelas
Lua vista de Ramsgate, na Inglaterra (Brook Mitchell/Getty Images)
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Céu azul claro com uma lua cheia rosada parcialmente eclipsada sobre o horizonte de uma cidade com arranha-céus modernos e edifícios residenciais
Observação do fenômeno de Madrid, na Espanha (Angel Martinez/Getty Images)
Eclipse lunar parcial com a lua em tons de laranja e branco, iluminando um castelo medieval de pedra amarelada no topo de uma colina escura, sob um céu noturno
Lua vista de Calascio, na Itália, perto do castelo de Rocca Calascio (Lorenzo Di Cola/NurPhoto/Getty Images)
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Mesquita iluminada com cúpulas e minaretes pontiagudos sob um céu azul escuro, com uma lua avermelhada parcialmente encoberta por nuvens
Fenômeno avistado de Istambul, na Turquia (Isa Terli/Anadolu/Getty Images)
Estátua equestre de um rei com coroa e cetro, em silhueta escura, com a lua parcialmente eclipsada ao fundo, no céu noturno
Eclipse avistado de Munique, na Alemanha (Peter Kneffel/picture alliance/Getty Images)
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Lua em eclipse parcial, com a parte iluminada em tons de laranja e marrom, revelando crateras e texturas, contra um céu noturno escuro
Lua parcialmente pintada de vermelho, vista de Atenas, na Grécia (Costas Baltas/Anadolu/Getty Images)
A lua em fase de quarto minguante, com metade iluminada e metade escura, exibindo crateras e relevos na superfície cinzenta, contra um céu noturno completamente preto
Visão mais aproximada da Lua em momentos mais cedo do eclipse, visto de São Paulo (Allison Sales/NurPhoto/Getty Images)
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