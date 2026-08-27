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Ciência

Eclipse lunar parcial será visível em todo o Brasil; saiba onde e como

Região da América Latina poderá ver a cobertura quase completa da Lua pela sombra da Terra

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 15h31 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h17
Lua cheia com tonalidade avermelhada, destacando crateras e relevos em sua superfície, sobre um fundo de céu noturno escuro com um pequeno ponto de luz à esquerda
Eclipse lunar total de março de 2026, em Alberta, no Canadá (Alan Dyer/VWPics/Universal Images Group/Getty Images)
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Um eclipse lunar parcial será visível por todo o Brasil entre essa quinta-feira, 27 e sexta, 28. Durante o evento, a Lua perderá a luz e será coberta por uma coloração em tons avermelhados. O eclipse poderá ser observado em todo o Brasil e América Latina, além dos Estados Unidos (por exceção do Alasca) e as partes mais ocidentais da Europa e África. Não é necessário qualquer tipo de aparelho ou óculos para observação. 

Um eclipse lunar acontece quando a Lua “se esconde” atrás do planeta Terra, enquanto o planeta fica no meio, entre o Sol e o satélite. A luz solar incide diretamente em parte do globo e, do lado de trás, sua sombra cobre a Lua, que se esconde na região. No caso dessa quinta, o eclipse não é total, mas sim parcial. Isso significa que a Lua não será completamente coberta pela umbra — parte mais escura da sombra — do planeta. 

Mapa-múndi escuro com a América do Sul e do Norte iluminadas, mostrando as regiões de visibilidade do eclipse lunar parcial de 28 de agosto de 2026. Quatro linhas coloridas curvas indicam os horários de início e fim da penumbra e umbra. Uma lua alaranjada está na parte inferior central, com 96,3% de visibilidade às 04:13 UTC
Área de observação mais clara do eclipse, segundo a Nasa (NASA/Divulgação)
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De acordo com informações divulgadas pela agência espacial americana, a Nasa, o pico de observação do eclipse acontece às 1h13 de sexta-feira, 28. Pouco mais de 96% do disco lunar estará escurecido pela sombra mais profunda do planeta Terra, mas uma pequena faixa ficará de fora.

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No Brasil, a observação de todas as fases do eclipse será possível de todas as regiões. O evento poderá ser visto a olho nu, sem necessidade de óculos para proteção ou binóculos para visualizá-lo por completo. O Observatório Nacional, instituto brasileiro de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, transmitirá em seu canal do YouTube o evento

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A fase inicial — quando a Lua entra na região de penumbra da sombra, ou seja, a área mais fraca — começa por volta das 22h24 desta quinta-feira, 27. A partir das 23h34, tem início a fase parcial (entrada do satélite na umbra) e às 1h13 acontece o ponto máximo, quando a maior parte da Lua estará escurecida e avermelhada. O eclipse deve terminar por completo às 4h, já no dia 28. Todo o evento deve durar 5 horas e 38 minutos. 

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