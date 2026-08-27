Eclipse lunar parcial será visível em todo o Brasil; saiba onde e como

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Prepare-se para um espetáculo celeste! Um eclipse lunar parcial será visível em todo o Brasil e boa parte do mundo entre a noite de 27 e a madrugada de 28 de outubro. A Lua ganhará tons avermelhados, com seu pico às 1h13 de sexta-feira, cobrindo mais de 96% do disco lunar. Saiba como observar e não perca este fenômeno.

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Um eclipse lunar parcial será visível por todo o Brasil entre essa quinta-feira, 27 e sexta, 28. Durante o evento, a Lua perderá a luz e será coberta por uma coloração em tons avermelhados. O eclipse poderá ser observado em todo o Brasil e América Latina, além dos Estados Unidos (por exceção do Alasca) e as partes mais ocidentais da Europa e África. Não é necessário qualquer tipo de aparelho ou óculos para observação.

Um eclipse lunar acontece quando a Lua “se esconde” atrás do planeta Terra, enquanto o planeta fica no meio, entre o Sol e o satélite. A luz solar incide diretamente em parte do globo e, do lado de trás, sua sombra cobre a Lua, que se esconde na região. No caso dessa quinta, o eclipse não é total, mas sim parcial. Isso significa que a Lua não será completamente coberta pela umbra — parte mais escura da sombra — do planeta.

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De acordo com informações divulgadas pela agência espacial americana, a Nasa, o pico de observação do eclipse acontece às 1h13 de sexta-feira, 28. Pouco mais de 96% do disco lunar estará escurecido pela sombra mais profunda do planeta Terra, mas uma pequena faixa ficará de fora.

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No Brasil, a observação de todas as fases do eclipse será possível de todas as regiões. O evento poderá ser visto a olho nu, sem necessidade de óculos para proteção ou binóculos para visualizá-lo por completo. O Observatório Nacional, instituto brasileiro de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, transmitirá em seu canal do YouTube o evento.

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A fase inicial — quando a Lua entra na região de penumbra da sombra, ou seja, a área mais fraca — começa por volta das 22h24 desta quinta-feira, 27. A partir das 23h34, tem início a fase parcial (entrada do satélite na umbra) e às 1h13 acontece o ponto máximo, quando a maior parte da Lua estará escurecida e avermelhada. O eclipse deve terminar por completo às 4h, já no dia 28. Todo o evento deve durar 5 horas e 38 minutos.

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