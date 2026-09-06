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Ciência

‘Eclipse do século’: os lugares que ficarão no escuro durante o fenômeno

A faixa de cerca de 258 km de largura passará por 10 países

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 12h05 | Atualizado em 6 set 2026, 12h41
Eclipse solar.
No dia 2 de agosto de 2027, o eclipse durará 6 minutos e 23 segundos e encobrirá completamente o Sol. (NASA/Reprodução)
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Um raro eclipse solar irá deixar uma faixa de aproximadamente 258 quilômetros de largura no escuro no dia 2 de agosto de 2027. O fenômeno, que será o mais longo do século XXI, durará 6 minutos e 23 segundos e encobrirá completamente o Sol, de acordo com os dados oficiai da Nasa.

Classificado por astrônomos como o “eclipse do século”, será o mais longo visível em terra firme desde 1991 e não terá equivalência em duração até o ano de 2114.

Além de impressionar pelo tempo, o eclipse também deixará regiões de dez países no escuro. A faixa terá início no Oceano Atlântico, cruzando o Estreito de Gibraltar, o sul da Espanha, e países do norte da África até chegar ao Egito.

O eclipse também será visível do Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. 

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O ápice da escuridão ocorrerá nos arredores de Luxor, no vale do rio Nilo, onde se situam famosos sítios arqueológicos. O local é considerado ideal pela comunidade astronômica devido à cobertura de nuvens historicamente abaixo de 10% em agosto, fazendo com que o eclipse provavelmente dure os 6 minutos e 23 segundos totais.

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Outros pontos de destaque para a visibilidade do fenômeno são Benghazi, na Líbia, onde o eclipse durará mais de 6 minutos, e em Jeddah, na Arábia Saudita, que chegará próximo dos 6 minutos. 

O eclipse não poderá ser observado do Brasil, que está totalmente fora das faixas de visibilidade total e parcial. Para os brasileiros, a alternativa será acompanhar as transmissões digitais ao vivo da Nasa ou do Observatório Nacional. Um evento de magnitude semelhante em solo nacional está previsto apenas para 12 de agosto de 2045, quando a totalidade poderá ser vista nas regiões Norte e Nordeste.

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Eclipse
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