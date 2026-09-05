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Ciência

O Eclipse do Século: dia virará noite por longo período em agosto de 2027

Fenômeno solar total será o mais longo em terra firme em décadas e terá a histórica cidade de Luxor, no Egito, como ponto de observação privilegiado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 16h12
Eclipse solar total com a Lua cobrindo completamente o Sol, revelando a coroa solar brilhante e raios de luz intensos em um céu escuro
O eclipse solar total acontece quando a Lua se posiciona exatamente entre a Terra e o Sol: o da foto é de 2024 - (Keegan Barber/Nasa)
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No dia 2 de agosto de 2027, um raro eclipse solar total transformará o dia em noite em uma faixa de 258 quilômetros de largura que se estende do sul da Espanha até a Somália. Segundo dados oficiais da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa), a Lua encobrirá completamente o Sol por até 6 minutos e 23 segundos. O fenômeno, classificado por astrônomos como o “eclipse do século”, será o mais longo visível em terra firme desde 1991 e não terá equivalência em duração até o ano de 2114.

O período excepcional de escuridão é explicado pela combinação de fatores orbitais. Na data, a Lua estará próxima de seu perigeu (ponto mais perto da Terra), apresentando um diâmetro aparente ampliado. Paralelamente, a Terra estará próxima de seu afélio (ponto mais distante do Sol), fazendo com que a estrela pareça menor no céu. Esse arranjo projeta uma sombra lunar maior e de deslocamento mais lento nas regiões próximas à linha do equador.

A faixa de totalidade terá início no Oceano Atlântico, cruzando o Estreito de Gibraltar, o sul da Espanha, e países do norte da África — como Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia — até chegar ao Egito. O ápice da escuridão ocorrerá nos arredores de Luxor, no vale do rio Nilo, onde se situam famosos sítios arqueológicos. O local é considerado ideal pela comunidade astronômica devido à cobertura de nuvens historicamente abaixo de 10% em agosto.

Cientistas e turistas já se mobilizam para o evento. Em entrevista à CNN, o professor de astrofísica da Universidade de Oxford, Roger Davies, ressaltou a importância da longa duração: “Seis minutos e 23 segundos é muito tempo. Seus olhos vão se adaptar à escuridão. Espero que possamos ver muito mais [estrelas e planetas]”. Diante da alta demanda, mais de 90% das acomodações em Luxor para a data já estão reservadas.

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O eclipse não poderá ser observado do Brasil, que está totalmente fora das faixas de visibilidade total e parcial. Para os brasileiros, a alternativa será acompanhar as transmissões digitais ao vivo da Nasa ou do Observatório Nacional. Um evento de magnitude semelhante em solo nacional está previsto apenas para 12 de agosto de 2045, quando a totalidade poderá ser vista nas regiões Norte e Nordeste.

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