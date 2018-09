Cuidar melhor do solo pode desacelerar o aquecimento global

Uma pesquisa da Universidade da Califórnia em Berkeley publicada no dia 29 se debruçou sobre formas simples de desacelerar o aquecimento global enquanto se cuida do solo.

Os profissionais descobriram que existem técnicas que, se aplicadas globalmente, podem capturar carbono da atmosfera e transferi-lo ao solo em quantidades significativas o suficiente para contribuir com uma diminuição do aquecimento global. Alguns exemplos são plantar cultivos de cobertura (cultura que protege a terra da erosão e da dissolução de seus nutrientes), otimizar o pasto e semear legumes em áreas de pastagem. Além disso, essas estratégias são consideradas low-tech, isto é, não dependem só de grandes produtores para serem instituídas.

O trabalho concluiu também que, quando somadas a uma redução das emissões de carbono, essas práticas têm o potencial de reduzir as temperaturas globais em 0,26 graus Celsius até 2100.

De acordo com os cientistas, a principal mensagem que se deve levar desse estudo é o fato de que essa diminuição do aquecimento global é, sim, alcançável por meio de um melhor manejo do solo.