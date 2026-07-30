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A madrugada de sexta-feira, 31, será palco de uma chuva de meteoros visível do Brasil. Com mais de 190 “estrelas cadentes” já registradas, o fenômeno promete um espetáculo no céu. Saiba o que esperar, os melhores horários e locais para observar a olho nu, e como registrar esse evento celestial único.

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Chuva de meteoros terá pico na madrugada desta sexta-feira, 31, e o fenômeno poderá ser visto do Brasil. Nesta quinta-feira, 30, a estação de monitoramento Exoss do Ceará registrou 196 “estrelas cadentes” – nome popular para meteoro –, ou seja, prevê-se ainda mais avistamentos nesta sexta-feira.

O que são chuvas de meteoros e como elas ocorrem?

As chuvas de meteoros acontecem quando a Terra cruza com regiões do espaço em que estão passando fragmentos de cometas e asteroides. As “estrelas cadentes” se movimentam entre 40.000 km/h a 260.000 km/h e é exatamente por conta dessa velocidade extrema que os rastros luminosos se criam: as partículas esquentam e geram o brilho que vemos.

A chuva desta sexta-feira

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A chuva ocorrerá a partir da 1h30 da madrugada e, segundo a Agência Espacial Brasileira (AEB), unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), passarão 25 meteoros por hora.

O fenômeno poderá ser observado a olho nu – não é preciso telescópios ou binóculos –, mas a lua cheia provavelmente deve reduzir a visibilidade, principalmente dos meteoros mais fracos.

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As regiões com as melhores condições para ver a chuva são o Centro Oeste, o interior do Nordeste, o Tocantins, o leste do Pará, Minas Gerais e Goiás. Nesses locais o céu terá poucas nuvens, segundo o Climatempo.

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Como ver e registrar?

Para ver a chuva de meteoros, recomenda-se procurar um lugar escuro e longe da iluminação presente nas cidades. A maior visibilidade será possível através de um ponto com grande amplitude para o céu, principalmente para a direção entre o noroeste e o leste.

Se quiser fotografar o fenômeno, é necessário apontar a câmera para uma região distante da Lua e configurar a exposição com duração de aproximadamente 10 segundos, além do ISO elevado.

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Quando será a próxima?

A próxima chuva de meteoros será no dia 12 de agosto e, novamente, as melhores regiões para se ver são o Norte e Nordeste do Brasil.