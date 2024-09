Céu raro exibe superlua, eclipse e conjunção com Saturno; saiba mais

Nesta noite de terça-feira (17) para quarta-feira (18), o Brasil será palco de um espetáculo astronômico único, visível a olho nu. O céu trará uma combinação rara de fenômenos: uma superlua, um eclipse lunar parcial e uma conjunção com Saturno. A simultaneidade desses eventos é incomum, tornando a ocasião imperdível para entusiastas da astronomia e curiosos. Entretanto, a visualização pode ser parcialmente prejudicada pela sombra da Terra, que encobrirá parte da Lua. Mesmo assim, o céu promete estar deslumbrante — desde que as condições meteorológicas colaborem. Entenda mais sobre cada fenômeno a seguir:

O que é uma superlua?



A Lua orbita a Terra a uma distância média de 384.400 quilômetros, mas essa distância varia ao longo do ano. Quando o satélite atinge seu ponto mais próximo da Terra durante a fase cheia, ele parece maior e mais brilhante — o que chamamos de superlua. Este fenômeno faz com que a Lua pareça 7% maior e 16% mais brilhante do que o habitual.

VEJA MAIS: Como a superlua foi registrada por astrônomos e fotógrafos ao redor do mundo

O termo “superlua” foi criado pelo astrólogo Richard Nolle em 1979 e se refere a uma Lua nova ou cheia que ocorre quando o satélite está a pelo menos 90% de sua aproximação máxima à Terra. Como Luas novas não são visíveis a olho nu, as superluas cheias se destacam por seu brilho e tamanho excepcionais. Este será o segundo de quatro eventos consecutivos de superlua em 2024, com o próximo previsto para 17 de outubro.

Continua após a publicidade

O eclipse lunar parcial

O eclipse lunar parcial acontece quando a Terra, posicionada entre o Sol e a Lua, projeta sua sombra sobre parte do satélite, obscurecendo uma fração de sua superfície. Na noite de terça-feira, cerca de 3,5% da Lua será encoberta. O eclipse parcial poderá ser observado entre 23h12 de terça-feira e 0h16 de quarta-feira. Esse fenômeno será visível em várias partes do mundo, incluindo Europa, África, Américas, grande parte da Ásia e dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, além de regiões do Ártico e Antártica. A fase parcial durará uma hora e três minutos, dentro de um período total de quatro horas e seis minutos.

Fases e horários do eclipse

21h41 (17/09): Início do eclipse penumbral

23h12 (17/09): Início do eclipse parcial

23h44 (17/09): Eclipse parcial no ápice

Continua após a publicidade

00h15 (18/09): Fim do eclipse parcial

01h47 (18/09): Fim do eclipse penumbral

Conjunção com Saturno

Durante o eclipse, Saturno estará visível ao lado da Lua, em um fenômeno conhecido como conjunção astronômica, que ocorre quando dois corpos celestes compartilham a mesma ascensão reta (equivalente à longitude terrestre). Essa proximidade visual entre Saturno e a Lua adiciona um charme extra ao evento, criando um espetáculo ainda mais fascinante para os observadores.