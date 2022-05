Até quando o frio vai durar?

Uma frente fria intensa tomou conta do Brasil nos últimos dias, tendo especial força nos estados do sul e sudeste do país. A atual massa polar deve pairar sobre terras brasileiras até a semana que vem — mas, com o inverno começando no dia 21 de junho, não é de se esperar que as temperaturas se mantenham amenas por muito tempo.

As expectativas dos especialistas são de que, aproximadamente a partir do próximo dia 23, o clima fique um pouco menos frio. No domingo, por exemplo, a capital de São Paulo já contará com mínimas de 10ºC e máximas de 21ºC. Até lá, no entanto, o centro-oeste, sul e sudeste seguem com previsões de clima gelado.

Os principais fatores responsáveis pela frente fria são a passagem do ciclone Yakecan e o fenômeno La Niña, que culminaram em temperaturas baixas. Vale destacar que, na manhã de hoje, Brasília registrou a mínima mais baixa de sua história: 1.4ºC.

Ao longo da semana que vem, portanto, espera-se um aumento gradual das temperaturas pelo Brasil. Importante salientar que, até lá, é essencial investir nas doações de roupas e cobertores para a população em situação de rua, que fica extremamente vulnerável em tempos de frio intenso. Saiba como doar em São Paulo neste link.