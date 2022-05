Como doar roupas e cobertores em São Paulo

Uma frente fria está chegando ao Brasil e, com ela, vêm à tona a vulnerabilidade das pessoas que mais sofrem com as baixas temperaturas. Entre os mais afetados pelo frio estão as pessoas em situação de rua.

A Arquidiocese de São Paulo, por exemplo, abriu uma casa de oração do povo de rua para acolhê-los no frio, segundo anúncio do padre Júlio Lancelotti. O padre também está participando de uma campanha com o músico e apresentador João Gordo para arrecadar doações destinadas à compra de cobertores para a população que vive nas ruas da capital paulista. É possível fazer doações neste link ou de forma presencial, na Rua Taquari 1.100 (Mooca) ou na Rua Djalma Dutra, 3 (Luz).

A organização Pão do Povo da Rua também está aceitando ajuda. Com R$ 7,00 é possível comprar um par de meias para um morador de rua, e, com R$ 18,00, um cobertor. Informações sobre como doar podem ser acessadas no Instagram.

É possível também doar cobertores nas estações da CPTM, mais especificamente nas linhas 7 – Rubi, 8 – Diamante (exceção das estações Amador Bueno e Santa Rita), 9 – Esmeralda, 10 – Turquesa, 11 – Coral, 12 – Safira e 13 – Jade, até 21 de setembro. Estações das linhas 1- Azul, 2- Verde, 3- Vermelha e 15- Prata do metrô também aceitam esses itens, além dos terminais São Mateus, Santo André Oeste, Santo André Leste, São Bernardo do Campo, Piraporinha, Diadema, Jabaquara, Taboão, CECAP, Vila Galvão, Luiz Bortolosso, Cotia e Carapicuíba da EMTU. O Poupatempo também aceita doações.

Continua após a publicidade