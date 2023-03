Água em nosso planeta é mais antiga que o próprio Sol, diz estudo

A água é, em grande parte, responsável por transformar essa enorme bola rochosa em um grande jardim para a vida. Embora ela seja bastante comum no restante do universo, para nós ela é parte essencial da vida. Em sua ausência, quase todos os processos químicos que permitem o crescimento e desenvolvimento dos seres vivos seriam impossíveis. Sua origem, no entanto, permanecia um grande mistério. Agora, esse segredo universal pode ter sido revelado por uma estrela, chamada V883 Orionis, localizada há 1.300 anos-luz de distância.

A jovem estrela é rodeada por um enorme disco de material estelar que irá se fundir até se transformar em planetas. É justamente nesse local que os cientistas detectaram água em forma de vapor, girando junto com poeiras e gases que formam os ingredientes básicos para compor um novo mundo.

A formação ao redor deste pequeno sistema dá pistas sobre a origem da água no Sistema Solar, incluindo a água da Terra. A hipótese é que ela provavelmente ajudou a compor o berço gasoso onde o Sol nasceu e já estava aqui, não apenas antes da Terra, mas antes mesmo da estrela, ajudando nosso Sistema a crescer e se transformar no que conhecemos hoje.

Como a água veio parar na Terra

Tudo começa no processo de formação de estrelas. As estrelas nascem de nuvens de poeira e gás. Um aglomerado denso desmorona sob a gravidade e, girando, começa a acumular mais material na nuvem ao seu redor, formando um disco que alimenta uma estrela bebê. Quando a estrela atinge seu ápice de crescimento, outras características do sistema planetário se formam com o que resta do disco. Os grãos se juntam formando aglomerados cada vez maiores, acumulando-se até que formem um corpo com massa suficiente para que a gravidade possa agir. Nesse encadeamento de eventos, a água desempenha um papel fundamental. Ela reveste os grãos de poeira com gelo, dando-lhes uma textura e viscosidade adicional, o que ajuda as partículas a se unirem nos primeiros estágios de crescimento de um planeta.

É possível avaliar onde e como a água se forma com base nos isótopos de hidrogênio. Moléculas de água que incluem hidrogênio pesado (partículas de hidrogênio com um nêutron em seu núcleo) são conhecidas como água pesada e se formam em condições diferentes das que formam a água normal (composta por partículas de hidrogênio sem nêutrons no núcleo).

No planeta Terra, podemos rastrear água até os cometas. Isso sugere que a substância poderia ser acumulada em cometas ou asteroides e entregue aos corpos planetários. A forma que a água integrava esses corpos, no entanto, permanecia sem explicação. E foi exatamente essa lacuna que a V883 Orionis ajudou a preencher.

As análises demonstram que a composição da água dos discos ao redor da jovem estrela é muito similar a dos cometas do Sistema Solar. Isso potencializa a ideia de que a água dos sistemas planetários se formou há bilhões de anos, antes mesmo do sol, e foi herdada por cometas e pela Terra. Dessa forma, as descobertas sugerem que toda água em um sistema planetário vem quase diretamente das nuvens que formam o berçário de uma estrela.

“Embora o mecanismo específico de entrega de água na Terra permaneça debatido (cometas e/ou asteróides), a [razão de isótopos de hidrogênio] encontrada em V883 Ori é evidência de que as moléculas de água em nosso Sistema Solar se originaram no meio interestelar frio antes da formação do Sol. Portanto, observações de água espacialmente localizadas em discos de formação de planetas jovens são cruciais para ligar o reservatório de água e a formação de planetas terrestres.”, escrevem os pesquisadores no artigo que foi publicado na revista Nature.