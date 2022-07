Abaixo de 40% da capacidade, Cantareira volta a entrar em estado de alerta

O reservatório do sistema Cantareira, que abastece 7 milhões de habitantes da Grande São Paulo, voltou a ficar abaixo de 40%. Nesta segunda-feira (4), a capacidade de armazenamento está em 39,3%, oficialmente em estado de alerta.

De acordo com nota da Sabesp, a retirada de água foi reduzida, para prevenir o desabastecimento, e está em 22 m³/s, abaixo dos 27 m³/s autorizados para a faixa de alerta. Em condições normais, é possível retirar até 33 m³/s. De acordo com a empresa não há risco de desabastecimento.

Tradicionalmente, o inverno já é a estação mais seca do ano, mas a previsão de chuvas para o mês de julho é inferior à média, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e uma massa de ar seco impede a formação de chuvas pelo menos até o dia 11.

No mesmo período de 2021 a capacidade do reservatório estava em 44,5%, e em 2020, em 58%. No auge da crise hídrica que afetou o Estado, em 2014, o volume do Cantareira chegou a 4,1% de sua capacidade, e a Agência Nacional de Águas (ANA) autorizou o uso de parcelas do volume morto.

