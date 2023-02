Yanomami: operação indentifica garimpo ilegal próximo a povos isolados

Uma força-tarefa do governo federal identificou um ponto de garimpo ilegal a apenas 15 quilômetros de uma comunidade de povos indígenas isolados no território Yanomami. Segundo a Funai, tratam-se de indígenas do povo Moxihatëtëa, isolados e monitorados por eles desde 2010. “É importante que os garimpeiros saiam logo dali. A presença deles ali traz um risco fatal aos isolados, por isso aqueles que se recusarem a sair devem ser presos pela operação”, disse a ministra Sonia Guajajara em comunicado.

O garimpo foi identificado durante o primeiro sobrevoo de monitoramento na região na gestão do Governo Lula, que constatou novos focos no entorno do local. As imagens foram registradas na sexta-feira, 10, em uma ação coordenada entre o Ministério dos Povos Indígenas, Ministério do Meio Ambiente, Funai, Ibama, Força Nacional e Polícia Federal.

Nas imagens registradas, é possível ver moradias indígenas no local, indicando que o povo vive na área e “não estariam longe dali, dada a conservação das malocas que os abrigam e dos alimentos plantados no entorno”, descreve o comunicado do Ministério dos Povos Indígenas.

Confira fotos: