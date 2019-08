Witzel celebra PM e cobra ações de snipers em comunidades do Rio

O governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (RJ) parabenizou o trabalho da Polícia Militar no encerramento de um sequestro a um ônibus na manhã desta terça-feira, na ponte Rio-Niteroi. Um sniper do Batalhão de Operações Especiais matou o criminoso e o governador cobrou que o mesmo tipo de ação possa ser repetida nas comunidades do Rio de Janeiro.

“Muitas pessoas não entendem o trabalho da polícia que, às vezes, tem que ser dessa forma. Se não tivesse abatido esse criminoso, muitas vidas não seriam poupadas”, disse Witzel — na última semana, seis jovens desarmados morreram em ações policiais ou por bala perdida em comunidades da capital fluminense.

O governador chegou de helicóptero à ponte Rio-Niterói logo após o fim do sequestro. Em entrevista no local, ele disse que que a decisão de atirar no sequestrador foi técnica e partiu da polícia que atuava na ocorrência. Também afirmou que colocou a secretaria de vitimização do governo à disposição dos reféns, que foram libertados sem ferimentos, e à família do sequestrador.

Witzel disse que entrou em contato com um familiar do criminoso, que pediu “desculpas à sociedade”. Ele acrescentou que o sequestrador teria transtornos mentais. Segundo a polícia, o homem teria registro de vigia, embora ainda não sabia se ele exercia esta profissão. O sequestrador carregava uma garrafa de gasolina e chegou a ameçar atear fogo no coletivo. A arma usada na ação era de brinquedo.

A sequestro começou por volta das 6h da manhã e durou cerca de três horas. O criminoso foi atingido por um tiro de sniper quando estava próximo à porta do veículo e, segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, os reféns foram liberados sem ferimentos. Antes de o sequestro terminar, seis reféns haviam sido libertados. Os dois primeiros foram duas mulheres que passaram mal. Elas receberam atendimento médico.

Depois disso, dois homens e duas mulheres também foram liberados — uma mulher desmaiou assim que saiu do veículo. A ação criminosa começou por volta das 6h e provocou a interdição total da ponte. Antes de ser rendido, o sequestrador chegou a sair algumas vezes do veículo: ele usava uma camiseta branca, calça preta, um boné e um lenço preto escondia parte de seu rosto.