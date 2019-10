Wesley e Joesley Batista sem tornozeleira eletrônica

Os irmãos Wesley e Joesley Batista, da J&F, não usam mais tornozeleira eletrônica. Eles tiraram o acessório na sexta, 4, após um período de quase dois anos, como informa Mônica Bergamo, na Folha. A Justiça entendeu não ser mais necessário o uso do dispositivo, mas eles seguem impedidos de ocupar cargos nas empresas do grupo. Os dois não saem de casa com receio de serem hostilizados, sobretudo após o notório episódio em uma churrascaria sofisticada de São Paulo.

Ticiana Villas Boas, mulher de Joesley e ex-apresentadora de televisão, fechou seu círculo de amizades. Ela não recebe amigas em casa nem sai para fazer atividades até então corriqueiras, como tardes de compras e ida ao dermatologista. Ela e Josley tiveram um filho em maio.