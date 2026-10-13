Vorcaro revisou e aprovou comunicados do BRB ao Banco Central

A Polícia Federal descobriu que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, revisava e aprovava documentos do BRB antes de serem enviados ao Banco Central.

Os textos eram elaborados pelo escritório do advogado Daniel Lopes Monteiro, que prestava serviços ao Master, e não ao banco de Brasília.

Em março de 2025, por exemplo, uma advogada do escritório enviou uma minuta com uma sugestão de resposta a um pedido de esclarecimentos que havia sido apresentado pelo Banco Central.

A mensagem foi enviada em um grupo do WhatsApp do qual faziam parte Vorcaro e Monteiro, entre outros. A advogada se dirige diretamente ao banqueiro. “Segue sugestão de minuta de resposta ao BCB”, explica.

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O documento trazia lacunas que deveriam ser preenchidas pela equipe do banco de Brasília, como: “favor incluir explicações, informações e documentos que esclareçam o questionamento acima”.

Ao fim, a assinatura era do BRB. “Observa-se que o documento foi feito em nome do BRB, como uma resposta do BRB ao Banco Central”, destaca a PF.

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A intenção de compra do Master pelo BRB foi anunciada no fim daquele mês.

Depois, em abril daquele ano, houve uma situação semelhante. Vorcaro cobra de Monteiro um documento que deveria enviar ao BC naquele dia, sobre operações envolvendo o BRB. Novamente, a assinatura era da instituição de Brasília.

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“Observa-se que o documento se trata de uma carta do BRB para o Banco Central do Brasil, redigida pelo advogado responsável pela compliance do Banco Master, sob direcionamento e acompanhamento direto de Vorcaro”, destaca a PF.