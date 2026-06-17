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Vorcaro exigiu ‘envelope branco’ ao enviar documentos para Ciro Nogueira

Dono do Banco Master não queria que instituição financeira fosse identificada ao entregar projetos de lei

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 07h30 | Atualizado em 17 jun 2026, 08h31
O senador Ciro Nogueira
O senador Ciro Nogueira (Carlos Moura/Agência Senado)
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Vorcaro exigiu ‘envelope branco’ ao enviar documentos para Ciro Nogueira Priorize VEJA no Google

O banqueiro Daniel Vorcaro fez questão de que documentos entregues ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) estivessem em um envelope branco, que não tivesse nenhuma identificação da instituição financeira.

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A orientação foi passada uma motorista que entregou dois projetos de lei a um assessor de Ciro, em novembro de 2023. O episódio foi destacado pela Polícia Federal em um relatório enviado ao STF.

“Ao perceber que os documentos seriam entregues em envelope do Banco Master, DANIEL BUENO VORCARO determinou que SIDNEY retornasse ao endereço, informando: ‘Não pode ser esse envelope. Preciso de envelope branco. Avisa para quem te entregou’. Após a substituição do envelope, o documento foi entregue a VICTOR FREITAS, conforme previamente ajustado”, diz o texto.

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A PF considera que o caso pode configurar “mais um possível ato de ofício praticado pelo senador em benefício” de Vorcaro, além da apresentação da “emenda Master”, como ficou conhecida uma proposta que beneficiaria o banco.

Ciro Nogueira foi alvo de busca e apreensão, em mandados expedidos pelo STF na Operação Compliance Zero. O senador nega irregularidades.

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