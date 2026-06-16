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Brasil, Política

Vorcaro pagou hospedagem para Hugo Motta e Ciro Nogueira em Lisboa, diz PF

Segundo a PF, mensagens de WhatsApp encontradas no celular do banqueiro revelam que Vorcaro solicitou a realização de reservas de hotel para 'Ciro e Hugo'

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 22h27
Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master (./Divulgação)
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Vorcaro pagou hospedagem para Hugo Motta e Ciro Nogueira em Lisboa, diz PF Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal (PF) concluiu que o banqueiro Daniel Vorcaro pagou diárias em um hotel em Lisboa para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) em 2024.

A informação consta em um relatório das investigações da Operação Compliance Zero, produzido pela corporação em abril deste ano. O documento foi tornado público nesta terça-feira (16) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso Master na Corte.

Segundo a PF, mensagens de WhatsApp encontradas no celular do banqueiro revelam que Vorcaro solicitou a um aliado chamado Leo Serrano, no dia 18 de junho de 2024, a realização de reservas de hotel na capital portuguesa para “Ciro e Hugo”. De acordo com os investigadores, nomes se referem ao presidente da Câmara e ao senador.

Em seguida, o banqueiro enviou uma mensagem de áudio para Serrano e demonstrou preocupação com a privacidade do Hotel Four Seasons, local escolhido para a hospedagem.

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“Após a realização das reservas, ainda no mesmo dia, Daniel Bueno Vorcaro encaminhou mensagem de áudio na qual demonstrou acentuada preocupação com a privacidade do evento, ressaltando, inclusive, a necessidade de privatização do espaço localizado em frente ao local, a fim de impedir qualquer visualização do que ocorresse em seu interior”, diz o relatório.

Motta não é investigado pela PF. O senador está entre os investigados e já foi alvo de busca e apreensão autorizada pelo STF.

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Custos

De acordo com a PF, o custo de cinco diárias no hotel foi de aproximadamente 3 mil euros, equivalente a R$ 18 mil. Uma fatura do pagamento foi encontrada no e-mail do banqueiro.

“A própria invoice [nota fiscal] indica a contratação de “2x Jr. Suítes”, sendo uma destinada a Ciro Nogueira e outra a Hugo Motta, o que reforça a identidade dos beneficiários da despesa”, informou a corporação.

O relatório da Operação Compliance também revelou a proximidade entre Ciro Nogueira e Vorcaro. Segundo a PF, Ciro teve viagens pagas por Vorcaro a Paris, Nova York e Courchevel, nos Alpes franceses.

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Pelos cálculos da corporação, as viagens custaram mais de R$ 400 mil.

“Conclui‑se que o benefício econômico direto atribuído a Ciro Nogueira, decorrente das viagens internacionais examinadas no subtópico 5.3.4, perfaz o montante de R$ 468.721,78, sem considerar os gastos com voos privados”, concluiu a PF.

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Outro lado

Na tarde de hoje, ao ser perguntado por jornalistas sobre o episódio, Motta disse que está “tranquilo” e que esteve em Lisboa para participar de um evento jurídico promovido pelo ministro Gilmar Mendes.

Até o momento, Ciro Nogueira não se pronunciou sobre o relatório da PF.

(Agência Brasil)

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Banco Master
Ciro Nogueira
Daniel Vorcaro
Hugo Motta
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