Ventos fortes e granizo devem atingir o Sul do país nos próximos dias

A Região Sul do país voltará a receber fortes neste fim de semana, e especialmente a partir deste domingo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o forte calor, associado ao aumento da umidade e à passagem de uma frente fria contribuirão para a formação de tempestades. A origem será na fronteira entre Rio Grande do Sul e o Uruguai, antes de um deslocamento em direção ao interior do estado gaúcho, e em partes de Santa Catarina e Paraná.

No estado gaúcho, a temperatura já começa a cair neste domingo, com a formação de uma frente fria, que também atinge parte de Santa Catarina, com instabilidades no clima. Temporais com ventos acima de 80 km/h, queda de granizo e chuva forte estão previstos, com foco nas áreas Centro-Sul e Oeste do Rio Grande do Sul, onde o volume deve chegar aos 100 milímetros.

A instabilidade, no entanto, deve se manter até a próxima quarta-feira, 6, e o Oeste de Santa Catarina também deve receber grande volume de chuvas. Em seu sistema de alertas meteorológicos, o Inmet já disparou aviso de tempestade e classifica a maior parte do Sul do Brasil com grau de severidade “perigo”, o segundo na escala do instituto. Entre os riscos potenciais listados, além dos fortes ventos e do granizo, estão “corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos”.

Crise climática

Nos últimos meses, o estado de Santa Catarina foi o que mais sofreu com temporais, que deixaram milhares de pessoas desabrigadas, quatro mortas e provocaram estragos em 144 cidades. Já na última quarta-feira,

29, o governo federal decretou estado de emergência em 36 cidades por risco de chuvas intensas, seca e enxurradas. A medida eleva para mais de 900 o número de municípios em situação de emergência ou calamidade pública devido aos riscos climáticos, segundo informações do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

(Com Agência Brasil)