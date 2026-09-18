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Veja Essa: Céline Dion, Roberto Medina e Jennifer Lawrence

As frases que marcaram a semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 06h00 | Atualizado em 18 set 2026, 09h48
Celine Dion sorrindo, com cabelo preso, usando um vestido tomara que caia preto plissado e um colar de diamantes, mão direita no peito, em palco escuro com fumaça
Céline Dion (@celinedion/Instagram)
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“Quero cantar para vocês, para mim, pela vida.”
CÉLINE DION, ao retornar aos palcos em uma turnê internacional, com estreia em Paris, depois de afastamento de seis anos — ela tratava uma rara síndrome neurológica

“As pessoas que depositarem sua raiva no AfD (o partido de extrema direita da Alemanha, que venceu as eleições regionais na Saxônia-Anhalt) perderão dinheiro, perderão a esperança e perderão as ilusões.”
PETER SLOTERDIJK, filósofo alemão

“Precisamos desacelerar o ritmo com que aprimoramos as capacidades dos modelos de inteligência artificial. O progresso continuará parecendo rápido, e precisamos fazer bom uso do tempo que ganharmos.”

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DARIO AMODEI, cofundador e CEO da Anthropic, uma das empresas líderes em IA, em uma ruidosa e longa carta aberta, divulgada no sábado 12

“Tento não mentir, mas adoro manipular meus leitores.”
FREIDA MCFADDEN, autora de A Empregada

“O autor pode morrer, mas seus personagens jamais morrerão.”

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PEDRO BANDEIRA, escritor de obras infantojuvenis, responsável pela série Os Karas, cujo maior sucesso é o divertido suspense A Droga da Obediência

“Quero trabalhar com sertanejo e country.”
ROBERTO MEDINA, criador do Rock in Rio, ao pensar no destino das próximas edições do evento

“Há outras coisas na vida que me inspiram.”

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BIA HADDAD, ao anunciar uma pausa na carreira de tenista e o casamento com o neurocirurgião Alex Daoud, previsto para o início de 2027

“Apaixone-se pelo problema.”
URI LEVINE, empreendedor israelense, cofundador do aplicativo Waze

“O feminismo precisa ser contra o radicalismo, contra a exclusão do sexo masculino.”

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BETTY MILAN, escritora e psicanalista

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney (@Novig/X)

“É dia de jogo.”

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SYDNEY SWEENEY, ao compartilhar fotos de um ensaio fotográfico no qual aparece nua com vários objetos esportivos, como bolas de futebol, tênis, basquete e futebol americano, além de tacos de beisebol

“Isso é um tapa na cara de todas as mulheres que dedicaram a vida a aperfeiçoar seu ofício, que gostam de esportes pelo que realmente são — trabalho, amizade, dedicação e excelência.”
ARIARNE TITMUS, nadadora australiana. Depois da severa reação contra a postagem, Sydney tratou de apagar as imagens

Jennifer Lawrence sorrindo, usando um vestido branco tomara que caia plissado, com batom vermelho, em uma varanda com vista para o mar e barcos
Jennifer Lawrence (@1jnnf/Instagram)

“Se alguém disser algo negativo, eu saio.”
JENNIFER LAWRENCE, atriz americana, ao abrir sua primeira conta nas redes sociais

“São 22 anos juntos e quase todos me perguntam como é possível. Como vocês conseguiram? Como a gente conseguiu?”
TAÍS ARAUJO, nas redes sociais, ao celebrar a longeva união com o ator e diretor Lázaro Ramos

“A maturidade faz você reconhecer as coisas mais simples.”
CAMILA PITANGA, 49 anos

“O futebol é a cara da sociedade do Brasil.”
JOÃO MARTINS, auxiliar do treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, ao criticar o afastamento do titular, suspenso por três jogos. A dupla de Portugal parece misturar alhos com bugalhos ao generalizar o que não pode ser generalizado — e esquece de olhar para seus próprios problemas

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013

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