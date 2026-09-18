Veja Essa: Céline Dion, Roberto Medina e Jennifer Lawrence

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De célebres cantores a pensadores renomados, de atletas a empreendedores, esta semana as personalidades falam sobre música, política, tecnologia, literatura, relacionamentos e até polêmicas nas redes sociais. Uma coletânea de declarações marcantes que refletem os mais variados aspectos da vida contemporânea.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

“Quero cantar para vocês, para mim, pela vida.”

CÉLINE DION, ao retornar aos palcos em uma turnê internacional, com estreia em Paris, depois de afastamento de seis anos — ela tratava uma rara síndrome neurológica

“As pessoas que depositarem sua raiva no AfD (o partido de extrema direita da Alemanha, que venceu as eleições regionais na Saxônia-Anhalt) perderão dinheiro, perderão a esperança e perderão as ilusões.”

PETER SLOTERDIJK, filósofo alemão

“Precisamos desacelerar o ritmo com que aprimoramos as capacidades dos modelos de inteligência artificial. O progresso continuará parecendo rápido, e precisamos fazer bom uso do tempo que ganharmos.”

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DARIO AMODEI, cofundador e CEO da Anthropic, uma das empresas líderes em IA, em uma ruidosa e longa carta aberta, divulgada no sábado 12

“Tento não mentir, mas adoro manipular meus leitores.”

FREIDA MCFADDEN, autora de A Empregada

“O autor pode morrer, mas seus personagens jamais morrerão.”

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PEDRO BANDEIRA, escritor de obras infantojuvenis, responsável pela série Os Karas, cujo maior sucesso é o divertido suspense A Droga da Obediência

“Quero trabalhar com sertanejo e country.”

ROBERTO MEDINA, criador do Rock in Rio, ao pensar no destino das próximas edições do evento

“Há outras coisas na vida que me inspiram.”

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BIA HADDAD, ao anunciar uma pausa na carreira de tenista e o casamento com o neurocirurgião Alex Daoud, previsto para o início de 2027

“Apaixone-se pelo problema.”

URI LEVINE, empreendedor israelense, cofundador do aplicativo Waze

“O feminismo precisa ser contra o radicalismo, contra a exclusão do sexo masculino.”

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BETTY MILAN, escritora e psicanalista

“É dia de jogo.”

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SYDNEY SWEENEY, ao compartilhar fotos de um ensaio fotográfico no qual aparece nua com vários objetos esportivos, como bolas de futebol, tênis, basquete e futebol americano, além de tacos de beisebol

“Isso é um tapa na cara de todas as mulheres que dedicaram a vida a aperfeiçoar seu ofício, que gostam de esportes pelo que realmente são — trabalho, amizade, dedicação e excelência.”

ARIARNE TITMUS, nadadora australiana. Depois da severa reação contra a postagem, Sydney tratou de apagar as imagens

“Se alguém disser algo negativo, eu saio.”

JENNIFER LAWRENCE, atriz americana, ao abrir sua primeira conta nas redes sociais

“São 22 anos juntos e quase todos me perguntam como é possível. Como vocês conseguiram? Como a gente conseguiu?”

TAÍS ARAUJO, nas redes sociais, ao celebrar a longeva união com o ator e diretor Lázaro Ramos

“A maturidade faz você reconhecer as coisas mais simples.”

CAMILA PITANGA, 49 anos

“O futebol é a cara da sociedade do Brasil.”

JOÃO MARTINS, auxiliar do treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, ao criticar o afastamento do titular, suspenso por três jogos. A dupla de Portugal parece misturar alhos com bugalhos ao generalizar o que não pode ser generalizado — e esquece de olhar para seus próprios problemas

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013