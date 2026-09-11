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Veja Essa: Papa Leão XIV, Javier Milei e Anitta

As frases que marcaram a semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 06h00 | Atualizado em 11 set 2026, 11h29
Papa Leão XIV
Papa Leão XIV (Andrew Medichini/AP/Imageplus)
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“Meu coração se une ao sofrimento da população na Ucrânia, que há anos vive na angústia e no medo. Faço mais um apelo para que se ponha fim à violência, parem a destruição e se abram os corações ao diálogo e à paz.”
PAPA LEÃO XIV, em nova conclamação pública para pôr um ponto final nos conflitos entre o país e a Rússia, que já duram mais de quatro anos

“Graças a ele, o Chile foi, sem dúvida, a inveja de toda a região em termos econômicos. No entanto, apesar de haver conhecido os frutos da liberdade, caiu na farsa do socialismo do século XXI, como o restante da região.”
JAVIER MILEI, presidente da Argentina, em visita ao Chile, ao celebrar a ditadura de Augusto Pinochet, que mandou no país entre 1973 e 1990

“O patrimônio do nosso solo não pertence a nenhum regime ilegítimo.”

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MARÍA CORINA MACHADO, a mais conhecida líder de oposição ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela, criticando o acordo de petróleo com os Estados Unidos e a legitimidade do atual governo de Delcy Rodríguez

“A ciência e a economia apontam na mesma direção: cada dólar investido em soluções comprovadas para o ar limpo gera 14 dólares em benefícios.”
ANTÓNIO GUTERRES, secretário-geral da ONU, demonstrando preocupação com a poluição às portas da assembleia da entidade

“Hoje, até homens de meia-idade que eram apaixonados por carros a combustão vêm me dizer que mudaram de ideia e adoram dirigir um elétrico.”

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CHRISTINA BU, líder da associação norueguesa que ajudou a transformar a frota da nação nórdica — hoje, já 98% elétrica

“Há uma grande palavra, caquistocracia, que é um país governado pelas pessoas menos capacitadas. Acho que talvez tenhamos uma caquistocracia agora.”
GEORGE CLOONEY, na abertura do Festival de Veneza, ao criticar o governo de Donald Trump

“Perdi papéis em filmes recentemente porque há agências que continuam dizendo às pessoas para não me contratarem.”

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SUSAN SARANDON, uma das mais importantes atrizes americanas, sobre represálias por seu apoio à Palestina e críticas a Israel

“É inacreditável! Jamais poderia imaginar estar aqui hoje. É um sonho realizado.”
KIMI ANTONELLI, piloto italiano de 20 anos e nova sensação da Fórmula 1, após superar Max Verstappen em performance surreal no Grande Prêmio da Itália e dar mais um passo rumo ao título

“Eu fico constrangido.”

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FERNANDO DINIZ, técnico do Corinthians, após a quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, pedindo desculpas pela má fase do time

Cantora Anitta posa de frente, com cabelo solto, usando um biquíni verde e uma saia de franjas vermelhas e prateadas. Na cabeça, um cocar com plumas vermelhas e uma tiara brilhante. Ela tem maquiagem marcante nos olhos e lábios vermelhos, com expressão séria
Anitta (@anitta/Instagram)

“Não acredito nessa coisa de substituição. As pessoas falam porque dá bafafá. Se existisse energia de briga, eu não faria parte… E, se gostarem, continuo. Se não, agradeço e passo o bastão.”

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ANITTA, botando panos quentes sobre a missão de suceder a Paolla Oliveira e Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012

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