Veja Essa: Papa Leão XIV, Javier Milei e Anitta

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De críticas contundentes a apelos por paz, passando por debates políticos acalorados e revelações do esporte e entretenimento, personalidades globais e nacionais compartilham suas visões. De líderes religiosos a chefes de estado, atletas a artistas, as declarações marcam o cenário atual e incitam reflexão.

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“Meu coração se une ao sofrimento da população na Ucrânia, que há anos vive na angústia e no medo. Faço mais um apelo para que se ponha fim à violência, parem a destruição e se abram os corações ao diálogo e à paz.”

PAPA LEÃO XIV, em nova conclamação pública para pôr um ponto final nos conflitos entre o país e a Rússia, que já duram mais de quatro anos

“Graças a ele, o Chile foi, sem dúvida, a inveja de toda a região em termos econômicos. No entanto, apesar de haver conhecido os frutos da liberdade, caiu na farsa do socialismo do século XXI, como o restante da região.”

JAVIER MILEI, presidente da Argentina, em visita ao Chile, ao celebrar a ditadura de Augusto Pinochet, que mandou no país entre 1973 e 1990

“O patrimônio do nosso solo não pertence a nenhum regime ilegítimo.”

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MARÍA CORINA MACHADO, a mais conhecida líder de oposição ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela, criticando o acordo de petróleo com os Estados Unidos e a legitimidade do atual governo de Delcy Rodríguez

“A ciência e a economia apontam na mesma direção: cada dólar investido em soluções comprovadas para o ar limpo gera 14 dólares em benefícios.”

ANTÓNIO GUTERRES, secretário-geral da ONU, demonstrando preocupação com a poluição às portas da assembleia da entidade

“Hoje, até homens de meia-idade que eram apaixonados por carros a combustão vêm me dizer que mudaram de ideia e adoram dirigir um elétrico.”

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CHRISTINA BU, líder da associação norueguesa que ajudou a transformar a frota da nação nórdica — hoje, já 98% elétrica

“Há uma grande palavra, caquistocracia, que é um país governado pelas pessoas menos capacitadas. Acho que talvez tenhamos uma caquistocracia agora.”

GEORGE CLOONEY, na abertura do Festival de Veneza, ao criticar o governo de Donald Trump

“Perdi papéis em filmes recentemente porque há agências que continuam dizendo às pessoas para não me contratarem.”

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SUSAN SARANDON, uma das mais importantes atrizes americanas, sobre represálias por seu apoio à Palestina e críticas a Israel

“É inacreditável! Jamais poderia imaginar estar aqui hoje. É um sonho realizado.”

KIMI ANTONELLI, piloto italiano de 20 anos e nova sensação da Fórmula 1, após superar Max Verstappen em performance surreal no Grande Prêmio da Itália e dar mais um passo rumo ao título

“Eu fico constrangido.”

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FERNANDO DINIZ, técnico do Corinthians, após a quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, pedindo desculpas pela má fase do time

“Não acredito nessa coisa de substituição. As pessoas falam porque dá bafafá. Se existisse energia de briga, eu não faria parte… E, se gostarem, continuo. Se não, agradeço e passo o bastão.”

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ANITTA, botando panos quentes sobre a missão de suceder a Paolla Oliveira e Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012