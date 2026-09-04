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Brasil

Veja Essa: Michelle Obama, Lionel Messi e Zico

As frases que marcaram a semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 06h00 | Atualizado em 4 set 2026, 09h39
Michelle Obama, com cabelo preso e blazer listrado, olha para cima e à direita, atrás de um púlpito com OBAMA PRESIDENTIAL CENTER escrito
Michelle Obama (Talia Sprague/Bloomebrg/Getty Images)
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“Não sinto falta delas, não sinto mesmo. Eu as amo, vou vê-las hoje à noite para jantar. O Barack chorou quando elas foram para a faculdade, e eu fiquei tipo… tchaaaaaau!”
MICHELLE OBAMA, depois de as filhas Sasha e Malia terem deixado o ninho

“Autorregulação da mais perigosa ferramenta jamais inventada? Não, obrigado.”
BILL GATES, ao defender algum tipo de controle da inteligência artificial

“Não tenho mais para dar.”

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LIONEL MESSI, ao anunciar o fim de sua carreira pela seleção da Argentina, depois de seis Copas do Mundo. Ele permanece jogando pelo Inter Miami

“Goebbels precisava ocupar países para fazer propaganda. Elon Musk só precisa de três minutos.”
JULIÁN CASANOVA, historiador espanhol, citando o ministro da propaganda de Hitler

“Chamam isso de Hall da Fama, mas a fama nunca foi o objetivo.”

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ROGER FEDERER, para muitos o maior tenista de todos os tempos, ao entrar na galeria das celebridades

Sidney Sweeney
Sidney Sweeney (@sydney_sweeney/Instagram)

“Se cuida, Tom Cruise.”

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SIDNEY SWEENEY, atriz americana, fazendo referência ao hábito do ator de gravar ele mesmo muitas das sequências arriscadas de seus filmes. Ela fez a brincadeira depois de aparecer, em pé, nas asas de um jatinho

“É bom para o Rio.”
ZICO, eterno ídolo do Flamengo, ao anunciar que torcerá pelo Vasco da Gama na Copa do Brasil

“A UFRJ não aceita nazismo e repudia a violência.”

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ROBERTO MEDRONHO, reitor da universidade fluminense, depois do episódio em que um aluno vestindo uma camiseta com suposta apologia ao regime nazista foi agredido por colegas

“Como não é rock and roll? Lógico que é rock and roll.”
PAULO MIKLOS, dos Titãs, ao lembrar-se do tempo em que foi proibido de tocar flauta na banda

“Uma canção não pergunta de onde vem e que passaporte tem. Ela diz: canta comigo, baila comigo, chore se quiser chorar.”

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SHAKIRA, que inicia uma turnê de show na Espanha, em texto escrito para o jornal El País contra a xenofobia

“Sou sexual até o fio do cabelo.”
ROBERTA MIRANDA, cantora sertaneja

Cantor Ney Matogrosso em palco, usando roupa dourada brilhante e touca, cantando com microfone na mão e boca aberta. Ao fundo, músicos e projeção de imagens em tons alaranjados
Ney Matogrosso (Leco Viana/alamy/fotoarena/.)

“Sabe a impressão que dá? Que ela está tirando dela para jogar para mim. Mas não adianta. Comigo não rola isso. Nunca rolou. Nunca ninguém me disse que eu estava velho, que eu não podia estar no palco cantando. Nunca ninguém implicou com a minha roupa, sabe?”
NEY MATOGROSSO, irritado com um comentário de Xuxa. A apresentadora disse que o cantor nunca foi censurado pelos figurinos de seus shows mostrando o corpo, tal como ela está sendo criticada agora na turnê O Último Voo da Nave

“Então, foi o que eu disse. Ele está certo… Logo, eu também estou.”
XUXA em resposta a Matogrosso. Ela encerrou a postagem nas redes sociais com uma declaração de amor ao artista: “Amo de paixão”

“Outro nível.”
KATY PERRY ao elogiar a postura carinhosa do atual namorado, o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau

“Parecia uma subversão.”
ZÉLIA DUNCAN, cantora, ao lembrar-se da primeira vez em que leu Hilda Hilst

Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011

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