Veja Essa: Endrick, Vinicius Jr e Gisele Bündchen

“Cara, é só o começo, não ganhei nada ainda.”

ENDRICK, ao marcar seu primeiro gol pela seleção brasileira, na vitória por 1 a 0 contra a Inglaterra, em Wembley

“É cada vez mais triste. Cada vez eu tenho menos vontade de jogar”

VINICIUS JR., atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, cansado dos abjetos ataques racistas

“O primeiro passo para liquidar um povo é apagar sua memória. Destrua seus livros, sua cultura, sua história. Então peça para alguém escrever novos livros, fabricar uma nova cultura, inventar uma nova história. Em pouco tempo, essa nação começará a esquecer o que é e o que foi.”

Frase de MILAN KUNDERA (1929-2023), escritor tcheco, de seu O Livro do Riso e do Esquecimento. O trecho foi usado pelo governo do presidente argentino Javier Milei, de extrema direita, em um vídeo de 12 minutos divulgado para negar a existência das 30 000 vítimas da ditadura dos generais, entre 1976 e 1983

“O que buscam os que criticam o presidente Lula pela atitude acertada ao apostar numa relação harmoniosa com as Forças Armadas, mirando o futuro, e não o passado?”

RICARDO CAPPELLI, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça, sobre a decisão de Lula de não lembrar em cerimônias os 60 anos do golpe militar de 1964

“Isso é mentira. Eu realmente não quero fazer da minha vida um tabloide.”

GISELE BÜNDCHEN, ao negar ter traído o ex-marido, o jogador de futebol americano Tom Brady. Ela hoje namora o treinador de jiu-jítsu Joaquim Valente

“Fiz uma cirurgia para me tornar um pouco mais máquina. Eu agora tenho um marca-passo.”

ARNOLD SCHWARZENEGGER, o célebre fortão do cinema, ao brincar com o procedimento. Ele ficou famoso ao interpretar o ciborgue Terminator na franquia O Exterminador do Futuro

“Fizemos os cálculos e concluímos que valia a pena.”

VLADIMIR BRICHTA, ator, ao explicar por que ele e a mulher, a atriz Adriana Esteves, não têm redes sociais

“A mulher que nunca viveu algo assim que levante a mão.”

GRAZI MASSAFERA, atriz, ao dizer que já foi vítima de relações abusivas

“Tô aqui, curado. E vou cantar agora.”

BRANCO MELLO, dos Titãs, no derradeiro show da turnê Encontro. Ele teve um câncer na garganta

Publicado em VEJA de 29 de março de 2024, edição nº 2886