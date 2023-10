Veja Essa: Neymar, Carlos Bolsonaro e Luciano Huck

Atualizado em 19 out 2023, 20h39 - Publicado em 20 out 2023, 06h00

“É um momento muito triste, o pior”

NEYMAR, 31 anos, em suas redes sociais, depois de ter saído de campo, aos prantos, na derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, teve uma lesão no menisco e deve ficar pelo menos seis meses fora dos gramados

“A sensação que eu tenho é que a PF vai entrar na minha casa há quatro anos.”

CARLOS BOLSONARO, vereador pelo Republicanos-RJ, filho Zero Dois do ex-presidente, que andava bem sumido

“O presidente da Corte Suprema fez um discurso incrível. Senhor presidente (Barroso), o senhor está pronto para uma nova presidência, uma outra presidência.”

NICOLAS SARKOZY, ex-presidente da França, sugerindo, num debate em Paris, que o ministro Luís Roberto Barroso dispute a Presidência do Brasil. O presidente do STF respondeu, com algum humor, que a ideia “não passa pela (sua) cabeça”

“Fiquei em choque. E, em choque, o que você tem que fazer? Age. Vou para lá (Rio de Janeiro) imediatamente.”

CARLOS ALBERTO SICUPIRA, um dos acionistas das Lojas Americanas, ao ser informado do escândalo contábil na rede varejista, em janeiro

“O metrô aqui na China é uma loucura, nunca vi tanta gente na minha vida inteira, nunca vi nada igual.”

LUCIANO HUCK, em suas redes sociais, dentro de um vagão em Guangdong

“Não existem protagonistas de 90 anos, existem garotos e garotas jovens e sedutores. Então disse a mim mesmo que o melhor é ir embora.”

MICHAEL CAINE, ator inglês nonagenário, ao anunciar a aposentadoria

“Ganhei mais dinheiro do que a média das pessoas, mas também doei mais e perdi mais do que a média.”

ISABELLE ADJANI, atriz francesa, investigada por sonegação de impostos

“Pensou que eu ia deitar e morrer? Pensou mesmo?”

MADONNA, 65 anos, na estreia de sua nova turnê, a Celebration Tour, realizada em Londres. Em junho ela foi internada com uma infecção bacteriana

Publicado em VEJA de 20 de outubro de 2023, edição nº 2864

