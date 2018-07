Turista de Sorocaba (SP) morre em acidente no Beach Park

Um turista de Sorocaba (SP) morreu na tarde desta segunda-feira, 16, em um acidente no Beach Park, parque aquático em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. Ricardo José Hilário da Silva, de 43 anos, caiu da boia em uma descida no brinquedo Vainkará, que foi inaugurado no sábado, 14.

Outras três pessoas acompanhavam Silva na boia — quatro devem descer de cada vez. Segundo o Beach Park, a equipe de salva-vidas chegou a atendê-lo “de forma imediata”, mas o turista não resistiu. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, o parque passa por uma perícia técnica.

“Após o acidente, o parque encerrou as atividades da atração, que só voltará a abrir após a apuração pericial, que será realizada pelas autoridades competentes na investigação das causas do acidente”, informa o Beach Park, que não funcionará nesta terça-feira, 17.

Construído pelo departamento de engenharia do próprio parque ao custo de 15 milhões de reais, com “tecnologias patenteadas para garantir diversão e segurança”, o Vainkará tem cerca de 25 metros de altura e 150 metros de comprimento, que são percorridos entre 30 e 40 segundos por uma boia com quatro pessoas sentadas. De acordo com o Beach Park, o brinquedo tem duas rampas que “deixam as boias praticamente em posição vertical” e dá “sensação de gravidade zero”.

A inauguração do Vainkará teve visitas de famosos, como a atriz Larissa Manoela, o youtuber Whinderson Nunes e o humorista Wellington Muniz, o Ceará, que publicou um vídeo de sua descida no brinquedo no Instagram e depois o apagou. No YouTube, alguns vídeos mostram como funciona a atração: