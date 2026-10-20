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TSE pode liberar posts que vinculam Flávio Bolsonaro a uma ‘escala 7×0’

Tribunal já tem maioria para derrubar decisão de André Mendonça que removeu publicações de parlamentares de esquerda

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 08h30 | Atualizado em 20 out 2026, 09h01
Membros de um tribunal ou comissão sentados em uma bancada de madeira escura, com um brasão dourado ao centro. Ao fundo, uma parede de madeira e a bandeira do Brasil. Homens de terno e gravata, alguns com togas, participam da sessão. O chão é coberto por um tapete vermelho
Plenário do TSE durante sessão de julgamento  (Antonio Augusto/TSE)
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TSE pode liberar posts que vinculam Flávio Bolsonaro a uma ‘escala 7×0’ Priorize VEJA no Google

O TSE volta a analisar nesta terça-feira uma decisão do ministro André Mendonça que determinou a remoção de publicações que afirmavam que o candidato Flávio Bolsonaro (PL) propôs a criação de uma “escala 7×0”.

No plenário virtual, onde o julgamento começou, já havia maioria para rever a decisão de Mendonça e liberar as postagens. Entretanto, o presidente do tribunal, Nunes Marques, pediu destaque, o que paralisou a análise e a levou para a discussão presencial.

A sessão plenária do TSE ocorre na noite desta terça-feira, a partir das 19h.

O caso está em aberto desde junho, ainda na pré-campanha, quando Mendonça atendeu a um pedido do PL e tirou do ar publicações de parlamentares de esquerda contra a PEC, apresentada por Flávio, que prevê a remuneração por horas trabalhadas.

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Para o ministro, as postagens ultrapassaram o limite da crítica política legítima.

“Dizer que determinada proposta ‘pode fragilizar direitos trabalhistas’, ‘abre margem a jornadas abusivas’ ou ‘deve ser rejeitada por seu potencial de precarização’ situa-se, em princípio, no campo da opinião política. Afirmar, contudo, que o pré-candidato apoia proposta que ‘impõe escala 7×0’, ‘acaba com o descanso semanal’ ou ‘cria sete dias de trabalho e nenhum de descanso’ atribui a ele uma posição objetiva e determinada que, ao menos em juízo preliminar, não se extrai do texto legislativo indicado como fonte da acusação”, considerou.

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Os demais ministros começaram a analisar ainda em junho, no plenário virtual, quando Estela Aranha abriu divergência e considerou as publicações válidas. Na época, contudo, Dias Toffoli pediu vista.

O caso voltou a julgamento em setembro, e foi formada uma maioria a favor da posição de Aranha: o próprio Toffoli e os ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Floriano de Azevedo Marques acompanharam a ministra.

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Já com o placar definido, Nunes Marques pediu destaque.

Os ministros podem mudar os votos que proferiram no plenário virtual, mas isso é incomum.

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O julgamento ganha outro peso após Flávio mudar de posição na semana passada e apoiar o fim da escala 6×1, uma das principais bandeiras da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. O senador continua, contudo, defendendo a PEC das horas trabalhadas.

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