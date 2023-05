TSE exonera assessor preso por violência doméstica e disparo de arma em SP

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exonerou na manhã desta terça-feira, 9, o assessor Eduardo Tagliaferro, preso na noite de segunda-feira, 8, por suspeita de violência doméstica em sua residência no município de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa de Tagliaferro relatou à polícia que seu marido chegou em casa alterado e, após fazer ameaças, buscou uma arma no quarto e disparou dentro de casa. A esposa, então, correu para se proteger com as duas filhas e chamou a polícia. O caso é investigado como violência domestica, disparo de arma de fogo e ameaça.

Tagliaferro ocupava o cargo de assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED), departamento do TSE criado em março do 2022 pelo então presidente da Corte, ministro Edson Fachin, para liderar as estratégias de combate às fake news. Ele assumiu o posto em agosto do ano passado. Em nota, o TSE informou que a exoneração ocorreu “devido à sua prisão em flagrante por violência doméstica” e que “aguardará a rigorosa apuração dos fatos”.