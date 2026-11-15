TSE adia entrega de contas do 2º turno após pane global na Microsoft

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adiou para 16 de novembro o prazo para candidatos e partidos políticos entregarem a prestação de contas do segundo turno das eleições de 2026. A decisão foi motivada por uma suspensão temporária na operação da plataforma Microsoft 365, que impactou os sistemas eletrônicos dos tribunais brasileiros. Entenda os detalhes dessa prorrogação e o que mais foi afetado.

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adiou para esta segunda-feira, 16, o prazo para candidatos e partidos políticos entregarem a prestação de contas referente ao segundo turno das eleições de 2026. A alteração no calendário ocorreu por conta da suspensão temporária na operação da plataforma Microsoft 365.

As instabilidades globais que atingiram os servidores da empresa norte-americana impactaram os sistemas eletrônicos dos tribunais brasileiros, o que motivou o presidente do STF, ministro Edson Fachin, a suspender os prazos processuais em todo o país. A medida adotada pelo magistrado atendeu a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Além do envio das contas, a nova data-limite também se aplica à transferência de sobras financeiras e à devolução de recursos não utilizados do Fundo Eleitoral ao Tesouro Nacional.

A Corte eleitoral esclarece que o procedimento deve ser feito por meio da nova plataforma digital Conta+JE, que já permite a substituição da entrega de mídias físicas.