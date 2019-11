‘Tristeza sem fim’, diz marido de Marina Ruy Barbosa após morte de Tuka Rocha

O empresário e piloto Alexandre Negrão fez uma homenagem nas redes sociais ao amigo Tuka Rocha, ex-piloto de Stock Car que morreu aos 36 anos, neste domingo, após queda de jatinho na Bahia. “É, meu amigo, depois de muita luta, você partiu… Quantos momentos vivemos, quantas histórias temos! Meu Deus, meu amigo, que tristeza sem fim”, escreveu. A amizade entre eles tinha 14 anos. “Fica o seu legado, fica o exemplo do que você sempre foi. Feliz. Simplesmente feliz. Te amo pra sempre”, publicou o marido da atriz Marina Ruy Barbosa.

Christiano Chiaradia Alcoba Rocha, 36 anos, conhecido como Tuka Rocha, morreu às 6h20, no Hospital Geral do Estado (HGE), na capital baiana. Ele estava na unidade desde sexta-feira (15), quando havia sido transferido do Hospital Municipal de Salvador. Tuka teve 80% do corpo queimado.

O ex-piloto estava entubado para se recuperar de intoxicação causada pela inalação de gases tóxicos e de queimaduras superficiais. Ele passou por cirurgia durante a madrugada de sexta para a limpar as queimaduras. Ontem, os médicos informaram à família que seu estado era irreversível.

A queda do avião deixou duas outras vítimas fatais: Marcela Elias, figura muito conhecida na alta sociedade paulistana, e sua irmã Maysa. Marcela era casada com Eduardo Elias, filho de Jorge Elias, um dos maiores decoradores do Brasil, e Lucila. Marcela, que era jornalista e atuou por muitos anos como relações públicas, morreu carbonizada.

Maysa casou com Eduardo Mussi em setembro, no sul da Bahia. O marido dela está internado no Hospital Geral do Estado (HGE). Ele é irmão do deputado federal licenciado Guilherme Mussi. Entre os padrinhos do casamento de Maysa e Eduardo estavam a atriz Marina Ruy Barbosa e o marido Alexandre Negrão.