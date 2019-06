Tiroteio deixa três mortos no centro do Rio

Uma perseguição policial com intensa troca de tiros deixou três suspeitos mortos e um ferido no centro do Rio de Janeiro na manhã deste domingo, 9. O veículo onde estavam os suspeitos perdeu o controle e colidiu contra um prédio em frente à Igreja da Candelária.

O veículo, um Honda Fit, teria saído de Santa Teresa, também na região central. A perseguição policial se iniciou na altura da Avenida Antônio Carlos, a cerca de um quilômetro da Candelária. Ao chegarem na igreja, os suspeitos acabaram subindo a calçada e colidindo contra a parede do edifício que fica no lado oposto. “Eu estava deitado quando o carro subiu a calçada. O motorista saiu dando muito tiro. Aí eu saí correndo para o outro lado”, contou o morador de rua Eduardo Barbosa da Silva.

Com o grupo, os policiais apreenderam pelo menos três pistolas e diversos carregadores. O suspeito ferido foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Não há informações sobre seu estado de saúde.

(Com Estadão Conteúdo)