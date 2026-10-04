Temporal provoca destelhamento e altera local de votação no interior de São Paulo

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Um forte temporal atingiu Presidente Prudente, no interior paulista, causando o destelhamento de uma escola que seria local de votação. O TRE-SP agiu prontamente, transferindo 3.267 eleitores para a Unesp local, garantindo o fluxo da eleição. A região monitora estragos como quedas de árvores e destelhamentos em diversos municípios, sem vítimas.

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O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informou neste domingo, 4, que precisou transferir um local de votação em Presidente Prudente, no interior paulista, para a Unesp local depois de uma escola ficar destelhada diante do temporal que caiu na região. “A transferência temporária foi autorizada pela 402ª Zona Eleitoral — Presidente Prudente como forma de não prejudicar o fluxo de votação na cidade. Foram transferidas as seguintes seções eleitorais: 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 171ª, 201ª. Ao todo, 3.267 eleitores votam nessas 12 seções”, disse trecho da nota do TRE.

Por volta das 11h30 deste domingo, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu nota e afirmou que monitora a situação no oeste paulista. De acordo com o comunicado, “o avanço de uma linha de instabilidade provocou chuva forte, raios, granizo e rajadas de vento em diferentes municípios”.

As primeiras ocorrências foram registradas principalmente na região de Presidente Prudente, onde as rajadas chegaram a 70 km/h. Até o momento, não há registro de vítimas ou feridos. “Entre as ocorrências estão quedas de árvores e destelhamentos de imóveis. Os municípios de Adamantina, Presidente Prudente, Dracena, Presidente Venceslau, Flora Rica, Paraguaçu Paulista e Mirante do Paranapanema registraram ocorrências e permanecem com equipes em campo para atendimento e vistorias”, disse trecho da nota.

Em Presidente Prudente, foram registrados ao menos 21 chamados relacionados à queda de árvores. Em Flora Rica, cinco residências foram destelhadas. Em Mirante do Paranapanema, uma queda de árvore provocou a interdição temporária de trecho da Rodovia Olímpio Ferreira da Silva, posteriormente liberado após a remoção da vegetação.