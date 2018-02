Temporal no Rio deixa três mortos, alaga ruas e para a cidade

Três pessoas morreram por causa das fortes chuvas que atingem o Rio entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta-feira. Uma casa desabou em Quintino, na Zona Norte, provocando a morte de um homem e de uma mulher. A terceira vítima é o policial militar Nilsimar Santos, de 48 anos. Ele dirigia seu carro pela Rua Recife, em Realengo, na Zona Oeste, quando foi atingindo por uma árvore que desabou sobre o veículo.

Um trecho da ciclovia Tim Maia desabou em consequência das fortes chuvas. O acidente, entre São Conrado e Barra da Tijuca, na Zona Sul, ocorreu perto da saída do Túnel do Joá. Funcionários da prefeitura do Rio dirigiram-se ao local para interditar a via. Em 2016, uma ressaca derrubou um trecho da mesma ciclovia, matando duas pessoas. Desta vez, não há informações sobre vítimas.

As zonas Norte e Oeste são as mais atingidas pela tempestade. Falta luz em parte da capital fluminense e há engarrafamentos nas principais vias expressas.

Em consequência da chuva e dos fortes ventos, um dirigível caiu sobre a via férrea e interrompeu o tráfego de trens no ramal de Santa Cruz. A Avenida Brasil está com trânsito interrompido no sentido centro, por causa da queda de uma árvore e de um painel publicitário, na altura de Ramos, na Zona Norte.

A Linha Amarela está alagada, na altura da Abolição, na Zona Norte. Os BRTs Transcarioca e Transoeste operam com problemas.

Há informações sobre alagamentos e desabamentos. O 9º BPM, em Rocha Miranda, na Zona Norte, teve seu pátio alagado, assim como diferentes trechos da cidade. O Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, também foi invadido pela água. Parte da iluminação do estádio Ilha do Urubu, na Ilha do Governador, despencou por causa do temporal.

(Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)