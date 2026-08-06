Superintendentes da PF declararam ‘confiança’ no diretor-geral

Os 27 superintendentes da Polícia Federal divulgaram nesta quinta-feira uma nota em apoio ao diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. A manifestação ocorre em meio a uma tensão entre Rodrigues e o ministro André Mendonça, relator no STF das duas principais investigações tocadas no momento pela PF, sobre o Banco Master e o INSS.

Os chefes da instituição nos 26 estados e no DF declararam ter “confiança” em Andrei e defenderam uma polícia “forte, técnica, independente e fiel à sua missão institucional”.

Na semana passada, Mendonça mandou investigar uma suspeita de interferência do diretor-geral nas investigações que envolvem o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha.

Leia a nota na íntegra:

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Ao longo de seus 82 anos de história, a Polícia Federal consolidou-se como uma instituição de Estado comprometida com a Constituição da República, a legalidade, a imparcialidade e a defesa do Estado Democrático de Direito.

A credibilidade construída perante a sociedade brasileira decorre da atuação técnica e independente de seus servidores, orientada exclusivamente pelos fatos, pelas provas e pelos mecanismos de controle previstos no ordenamento jurídico. A atividade investigativa da Polícia Federal não se submete a interesses políticos, ideológicos ou pessoais, mas ao estrito cumprimento da lei.

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Para o adequado exercício de sua missão constitucional, é indispensável a preservação da independência técnica das investigações e da autonomia administrativa necessária à gestão eficiente de seus recursos e prioridades institucionais.

Tais garantias existem em benefício da sociedade e da correta aplicação da lei.

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O debate público e as críticas legítimas são próprios da democracia, mas não quando voltados ao enfraquecimento da credibilidade e da confiança que a sociedade deposita nas instituições republicanas.

Nesse contexto, os 27 Superintendentes Regionais da Polícia Federal vêm a público reafirmar sua confiança na Direção da Polícia Federal e seu compromisso com a defesa da Constituição, da democracia, da legalidade e do interesse público, bem como com a preservação de uma Polícia Federal forte, técnica, independente e fiel à sua missão institucional.