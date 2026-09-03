STJ toma decisão sobre volta de Alexandre Nardoni e Anna Jatobá à prisão

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou, por unanimidade, o pedido para que Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá voltassem para a prisão. A decisão foi tomada pela Quinta Turma do tribunal na noite desta quarta-feira, 2. Os dois foram condenados pela morte de Isabella Nardoni, filha de Alexandre e enteada de Anna, em 2008, e atualmente cumprem pena em regime aberto.

O recurso havia sido apresentado pela Associação do Orgulho LGBTQIAPN+, que questionava o cumprimento das condições impostas pela Justiça para a permanência dos dois fora da prisão. Entre as alegações estavam possíveis irregularidades na rotina de Alexandre, como a obrigação de trabalhar e do horário de recolhimento, além de supostos benefícios concedidos a Anna durante o período em que esteve presa.

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O STJ, porém, não chegou a analisar o mérito das acusações. Segundo a corte, a associação não comprovou a condição necessária para obter a gratuidade da Justiça, o que tornou o recurso irregular. Além disso, a Justiça já havia considerado que a entidade não tinha legitimidade para fiscalizar a execução das penas.

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“Por unanimidade, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve, em julgamento virtual, a decisão que identificou irregularidade no recolhimento das custas do recurso apresentado pela Associação do Orgulho LGBTQIAPN+”, informa o comunicado do STJ.

Com a decisão, Nardoni e Jatobá permanecem em regime aberto. A associação também apresentou ao Ministério Público de São Paulo um pedido relacionado à reabertura das investigações sobre o caso, que é analisado separadamente.

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