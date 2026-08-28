O que levou Alexandre Nardoni e Anna Jatobá a novo julgamento

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) começou a julgar nesta quinta-feira, 27, um pedido para que Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá retornem ao regime fechado. Os dois, condenados pela morte de Isabella Nardoni em 2008, atualmente cumprem pena em regime aberto.

O recurso foi apresentado pela Associação do Orgulho LGBTQIAPN+, que questiona o cumprimento das condições impostas pela Justiça para a manutenção do benefício. Segundo a entidade, moradores teriam relatado supostos descumprimentos das regras do regime aberto, incluindo a circulação dos condenados em horários que não seriam permitidos. Um abaixo-assinado com mais de duas mil assinaturas também pede a volta dos dois à prisão.

A análise ocorre de forma virtual na Quinta Turma do STJ, sob relatoria do ministro Ribeiro Dantas, e está prevista para terminar na próxima quarta-feira, 2. O processo tramita sob segredo de Justiça, segundo informou o tribunal. A defesa de Nardoni e Jatobá afirmou que deverá se manifestar após o fim do julgamento.

Nardoni foi condenado a mais de 30 anos de prisão, enquanto Jatobá recebeu pena de 26 anos e oito meses. Ambos foram considerados culpados pela morte de Isabella, de 5 anos, após ser jogada do sexto andar do prédio onde o casal morava, na zona norte de São Paulo. Jatobá passou ao regime aberto em 2023, e Nardoni obteve a progressão no ano seguinte.

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